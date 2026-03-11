La Corte Suprema de Santa Fe tomó juramento al Cuerpo Médico Forense Especializado

El acto se realizó en el salón de actos del alto tribunal, en Rosario. Los peritos se dedicarán a causas ligadas a situaciones de riesgos del trabajo

La Justicia santafesina cuenta desde este martes con peritos médicos forenses especializados que se dedicarán a aquellas causas ligadas a situaciones de riesgos del trabajo .

En el salón de actos del alto tribunal en Rosario, los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza tomaron juramento de ley al recientemente creado Cuerpo Médico de Peritos Especializados.

Si bien los profesionales tendrán su base en Rosario , de resultar necesario se abocarán a causas abiertas en distintos puntos del territorio santafesino .

El rol de los peritos

Al respecto, en el máximo tribunal indicaron que Calabrese, Moses y Aiello “se desempeñarán en el Cuerpo Médico de Peritos Especializados, con asiento en Rosario, y prestarán funciones en todas las sedes de la provincia donde la Corte Suprema les asigne competencia, conforme las necesidades del servicio judiciario y toda otra tarea que ésta disponga”.

El objetivo es avanzar de modo progresivo con nuevos nombramientos de peritos forenses. En su momento, el Ejecutivo provincial, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Corte Suprema firmaron un convenio para avanzar con un mejoramiento del sistema. Y una de las primeras medidas adoptadas fue el nombramiento de tres peritos médicos.