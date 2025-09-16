La Capital | Política | Karina Milei

Karina Milei retiró la cautelar que impedía difundir los audios de supuestas coimas en Discapacidad

La medida del juez Alejandro Maraniello para evitar la reproducción de los audios en los medios de comunicación quedó desestimada

16 de septiembre 2025 · 15:47hs
Karina Milei decidió desestimar la denuncia contra la difusión de los audios

Karina Milei decidió desestimar la denuncia contra la difusión de los audios

Karina Milei dio marcha atrás con el recurso judicial que había presentado para evitar la difusión de los audios donde Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, revelaba supuestas coimas dirigidas a la funcionaria. "No afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional", retrucó la hermana del presidente.

Fue el juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello quien levantó la censura previa que se había dispuesto a estas grabaciones. De todas formas, este martes a las 9.30 se vencía el plazo para sostener la demanda por la difusión de esos audios o desestimarla.

En los audios, que habían sido difundidos por Jorge Rial y Mauro Federico, se escuchaba a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, hablar sobre supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos y que parte de eso era destinado para Karina Milei. También apuntaba contra Eduardo “Lule” Menem.

La presentación de Karina Milei

A través de Santiago Viola, su abogado, Karina Milei desistió de la medida cautelar y contestó un recurso de revocatoria de la medida, realizado por Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil.

Fontevecchia, según la hermana del presidente Javier Milei, “se presenta como defensor del derecho de prensa y/o como una víctima de una supuesta censura (que no es tal) pero en realidad no explica que se ha dedicado únicamente a atacarme a mí y a mi familia a través de noticias falsas (tanto personalmente como a través de sus medios), intentando torcer el rumbo elegido democráticamente por los argentinos”.

“Creo firmemente en la libertad de prensa, pero ese derecho no puede ser confundido con un derecho a desinformar o utilizar medios de comunicación como presión política o para desestabilizar un Gobierno elegido democráticamente”, agregó Karina Milei y defendió la medida cautelar que se había impuesto por considerarla debidamente justificada, ajustada a derecho y constitucional.

Por otro lado, Karina Milei remarcó que esos audios son parte de una maniobra de inteligencia ilegal y reconoció que la cautelar del juez Mariniello puede afectar esa investigación. Además, sostuvo que el contenido de los audios, que medios de Uruguay difundieron, “no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó el viernes la renuncia de los abogados del extitular del área, Diego Spagnuolo, y, además, se desarrollaron nuevos allanamientos.

Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y Spagnuolo.

En esos procedimientos, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada al exdirector de la Andis, en la que se hallaron 80.000 dólares. La Fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.

En paralelo, Spagnuolo deberá conseguirse nuevos representantes legales ya que sus abogados renunciaron a continuar como defensores del exfuncionario.

Tanto Juan Aráoz de Lamadrid como Ignacio Rama Schultze se apartaron de la representación del exfuncionario alegando motivos personales.

Más allanamientos

Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron expedientes relacionados con compras de medicamentos.

>> Leer más: Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la Fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.

Noticias relacionadas
Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, junto a Karina y Javier Milei.

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

La comisión investigadora de la estafa $Libra avanzó con la citación de la hermana del presidente.

Confirmaron que la comisión Investigadora de $Libra citó a Karina Milei

La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei, Bullrich, Francos, Caputo, Menem y Adorni.

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei, Bullrich, Francos, Caputo, Menem y Adorni.

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Ver comentarios

Las más leídas

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Lo último

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Desde la Dirección de Control de Vectores aclararon que no se trata del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Cuál es la especie y dónde frecuenta

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en el Garrahan para abordar una enfermedad poco común

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto 2026
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Newells vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newells para seguir soñando

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

Ovación
Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina
Ovación

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

Arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con fuerte presencia argentina

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Nueva recompensa por un prófugo en Santa Fe: quién se sumó a los diez más buscados

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller mecánico

La Ciudad
Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué factores provocaron el molesto regreso

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Rosario: dónde serán los cortes de calle por la conmemoración de la Noche de los Lápices

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
La Ciudad

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

"Ahora se requiere el compromiso de quienes se formaron en la universidad pública"

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes
POLICIALES

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios
Información General

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos
Información General

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos
Policiales

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe
Política

Catalán debutó como ministro del Interior mandando fondos a Santa Fe

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse
Información General

Absolvieron a los funcionarios en la causa del padre de Solange Musse

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga
El Mundo

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató
Información General

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería
Información General

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich
Zoom

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino
Policiales

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar