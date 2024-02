Qué esperan los diputados santafesinos del discurso de Milei en el Congreso

Fein (Partido Socialista), Toniolli (UP) y Núñez (PRO) se refirieron al mensaje que el presidente Javier Milei dará este viernes, en horario prime time, ante la Asamblea Legislativa.

La Capital recogió la opinión de diputados santafesinos, de diferentes bloques, para saber qué piensa y que espera del mensaje presidencial que por primera vez en la historia ocurrirá en horario “prime time”.

Advertencia socialista

Mónica Fein, diputado socialista, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, dijo que espera que el discurso de Milei se centre en su plan de gobierno y en las directivas de su gestión para ser analizadas en el Congreso. De todos modos advirtió que si el presidente decide atacar con violencia la institución parlamentaria, una de las posibilidades es que se levanten de sus bancas y se retiren.

“Nosotros (por los diputados socialistas) tenemos una reunión de bloque mañana a la tarde. Con Esteban Paulón (el otro legislador del PS) vamos a plantear que no se puede permitir ni tolerar la violencia y el agravio. Si esto sucede, retirarnos puede ser una posibilidad”, contestó la ex intendenta de Rosario cuando La Capital la consultó sobre la posibilidad de irse del recinto si Milei decide extremar su discurso.

“A mí no me importa si nos ataca por nuestra condición de socialista. Está en su derecho hacerlo y es parte de la discusión política. Lo que no vamos a aceptar es si intenta desacreditar la institucionalidad del Congreso. Recordemos que trató de coimeros y traidores a diputados que coinciden que su posicionamiento ideológico, como el caso de Ricardo López Murphy, que está en nuestro bloque, y que lo votó todo a favor en la ley ómnibus”, sostuvo Fein.

La presidenta del Partido Socialista reiteró que Milei está en todo su derecho en denunciar desmanejos de la administración anterior y machacar sobre la “herencia recibida” para justificar sus medidas de gobierno. “Lo hicieron todos los presidentes anteriores y está dentro de las reglas de juego. Pero si de ahí pasamos directamente a la violencia, eso es inaceptable”, reforzó.

Cajas negras

José Núñez, diputado santafesino del PRO, se muestra más optimista. Destacó como “positivo” que Milei hable dentro del Congreso y no afuera como sucedió cuando asumió como presidente.

“Tengo entendido que hablará desde una banca, no desde un atril”, dijo, en referencia a que estará solo, sin estar flanqueado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ni los titulares de ambas cámaras.

Núñez, un dirigente muy cercano a Mauricio Macri, dijo que el discurso del presidente se centrará en hacer un repaso de las condiciones “deplorables” en que encontró el Estado cuando asumió el gobierno y denunciará las “cajas negras” de la política emparentadas con los fondos fiduciarios.

“Vamos a tener una reunión del bloque antes del discurso. La idea, ya expresada por el presidente de la bancada, Cristián Ritondo, es proponerle al presidente que vuelva a mandar al Congreso parte de la ley Bases que tenían consenso mayoritario y revisar para enviarlas de nuevo aquellas leyes donde persisten discusiones y diferencias”, sostuvo Núñez a La Capital.

El diputado rosarino no cree que Milei vaya a hacer ataques personales. “Sería poco inteligente si lo hace”, acotó Núñez.

Campaña permanente

Eduardo Toniolli, diputado rosarino de Unión por la Patria (UP), no tiene dudas de lo que hará Milei cuando se enfrente a la Asamblea Legislativa: “Seguirá su línea que sostuvo en toda la campaña y en la cual se siente cómodo, que es la confrontación”.

“Va a polarizar con la política, y no particularmente con aquellos que tienen diferencias ideológicas, como es nuestro caso, sino también con aquellos que tienen coincidencias y componen la oposición amigable. Para Milei es estar de pie o de rodillas, esa es su lógica”, argumentó el legislador peronista a La Capital.

Toniolli dijo que el bloque de UP está en reuniones permanentes, y no por la inminencia del mensaje presidencial para inaugurar el período ordinario de sesiones. “Nos preocupa más cómo voltear el DNU que el discurso de Milei en la Asamblea. Porque en el mientras tanto siguen vigente todos los decretos que están sumiendo a los argentinos en la desesperación económica. Le está sacando el plato de comida a 50 mil comedores populares. La Argentina, desde el 10 de diciembre, tiene mucho más problemas de los que tenía producto de la deserción del Estado”, afirmó.

Al diputado rosarino lo tiene sin cuidado lo que pueda decir Milei sobre los legisladores peronistas en el propio recinto: “Los más afectados no somos nosotros. Los más ofendidos son los bloques que quieren acompañarlo, la llamada oposición amigable. Lo llamó traidor hasta López Murphy. Así que nada me llamo la atención porque incluso está agrediendo con sus políticas a su base electoral, como la clase media y vastos sectores populares”.