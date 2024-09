Pullaro, Milei y el campo de batalla de la Legislatura

Según un estudio de Innova opinión pública , en Rosario, el 57 por ciento de los encuestados a mediados de julio dijo pasado que, desde que asumió Pullaro, la situación de la seguridad mejoró, mientras que un 32% sostiene que empeoró y un 11% no supo dar una respuesta.

Justamente, cuando se atravesó la mitad del año con buenos resultados, el Ejecutivo entendió que tenía más respaldo social y político para arrancar una segunda etapa del gobierno santafesino y avanzar sobre temas de cuero duro.

En ese contexto aparece el debate público sobre las reformas y se aceleran varias. Entre ellas, la reforma previsional, tema delicado como quedó en claro durante su aprobación, la renovación de la Corte Suprema, una batalla contra un corporativismo de peso que hasta se animó a discutirle la ley de enganche, un mecanismo ventajoso por el cual se calculan los sueldos.

PULLARO BULLRICH.jpg Bullrich y Pullaro repasando la mejora en seguridad. Foto: Archivo / La Capital.

La coincidencia de fondo es que proponen romper el statu quo. Milei, de manera radical, poniendo en tensión a todo el sistema político y económico. Pullaro, tocando ciertos regímenes como el carcelario, el previsional, hasta en el futuro el constitucional, y a actores de poder a los que califica de privilegiados, como el Poder Judicial y algunos gremialistas.

En el fondo, ambos dicen combatir a una casta, no a toda, es evidente. Hay una suerte de casta selectiva, notoria en el caso del presidente libertario, que renegó de la política y se ve obligado, inexorablemente, a practicarla para parir en este país de obstetras.

Empuje y límites

Ambos son gobiernos eufóricos, la diferencia es que el de Pullaro es ordenado. En ese andar, el gobernador atropella y no retrocede, algo que en alguna oportunidad puede encontrar un límite. Una insinuación hubo con el cambio del régimen de selección de jueces de parte de la Asamblea Legislativa para cubrir la Cámara de Ejecución Penal y Control Carcelario para volver a poner en carrera a candidatos que pretendía.

También con el artículo 49 de la reforma previsional aprobada, que lo habilita a cambiar la edad jubilatoria si la Nación lo hace. Una suerte de delegación delegada por sobre la Legislatura.

Milei también choca, sobre todo con el Congreso, y hasta veta leyes si no le cierran. Y si le quieren voltear el veto, romper los esquemas para que no ocurra. También se topa con límites, especialmente legislativos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/1834593769435602967&partner=&hide_thread=false Reforma previsional: el gobierno apuntó contra Amsafé, Sadop y Festram por los incidentes https://t.co/hBtdd9b7X5 — Diario La Capital (@lacapital) September 13, 2024

Por ahora, al gobierno provincial le da resultados y hasta puede argumentar que no hay otra manera de enfrentar cambios de fondo. La "Invencible" no se anda con medias tintas. Incluso puede decir con el diario del lunes que si el jueves pasado, durante la manifestación en la Legislatura de los gremios contra la reforma previsional, sostenía ese ímpetu característico de estar anticipado a las situaciones, quizás no se habría llegado a mayores en los incidentes afuera y a la tensión en el recinto.

Vale recordar que se habían colocado vallas en los accesos al histórico edificio, aunque antes del inicio de la sesión fueron retiradas a pedido del socialismo. Luego, fue corrida la policía del frente dando lugar a que los manifestantes más violentos se acerquen y lleguen a intentar ingresar al edificio. Por lo menos no se durmieron en la votación, cuando se calentaba el ambiente, podrán decir.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, eligió declarar que “fue una decisión conjunta, sabiendo que muchas veces las medidas de seguridad tienen efecto cuando se toman en exceso". Es decir, si una manifestación en principio pacífica se aborda con excesivo personal policial con casco, escudo y bastón, tal vez pueda ser provocador o generar suspicacias en los manifestantes. Le salió el tiro por la culata.

Error no forzado

Todo el episodio del jueves fue un error no forzado, incluso por tener la mayoría de los votos asegurados para la aprobación y una reforma cocinada de antemano a fuego lento. Seguramente despierte diferencias internas que tendrán la oportunidad de corregir el miércoles próximo en un encuentro de Unidos.

Encima terminó engendrando un foco opositor en Amalia Granata, quien no sólo se opuso a la reforma sino que agitó el procedimiento con su particular vocación para el combate mediático, incluso aprovechando su llegada a medios nacionales, y calificó a Pullaro de "monarca".

En la reunión de la alianza se sabrá qué opina el gobernador del desajuste, sobre todo porque en la mira tiene a la reforma constitucional y la renovación de la Corte Suprema, dos cuestiones en que no puede pisar en falso.