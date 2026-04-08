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Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

La asistencia estatal se dirige a familias de menores ingresos y exige el cumplimiento de ciertas condiciones económicas y educativas para mantener el beneficio

8 de abril 2026 · 09:24hs
Llega la tercera edición del programa de asistencia Vouchers Educativos

Llega la tercera edición del programa de asistencia "Vouchers Educativos"

El Ministerio de Capital Humano abrió la inscripción al programa Vouchers Educativos 2026 y definió los requisitos para acceder al beneficio. La medida se publicó este 8 de abril en el Boletín Oficial y apunta a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

El programa ofrece una ayuda económica mensual para cubrir parte de las cuotas escolares en niveles inicial, primario y secundario. El Estado entrega el beneficio por cada menor que asiste a una institución privada con al menos 75% de subsidio estatal.

La iniciativa comenzó en 2024 y ya suma su tercera edición. En 2025, el gobierno otorgó el beneficio durante nueve meses, entre marzo y diciembre. La inscripción estará disponible hasta el 30 de abril de 2026. La Secretaría de Educación evaluará cada caso y Ansés canalizará los pagos.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está dirigido a padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años. Para acceder, deben cumplir con estas condiciones:

  • Tener hijos en escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal
  • Registrar ingresos familiares inferiores a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles
  • Cumplir con la condición de alumno regular
  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal

Con el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope de ingresos alcanza los $2.504.600.

>> Leer más: Extienden plan de retiro voluntario en Ansés: hasta cuándo hay tiempo y quiénes pueden acceder

Condiciones para cobrar el voucher

El beneficio exige mantener al día el pago de las cuotas escolares. En este sentido, en caso de que los beneficiarios lleguen a dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar montos retroactivamente. Si cuentan con tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente.

Además, las instituciones educativas deben validar la regularidad académica y la situación arancelaria de cada estudiante.

La inscripción se realiza de forma online con una declaración jurada que incluye datos personales y económicos del grupo familiar. El pago se acreditará por transferencia bancaria o billetera virtual y se extenderá hasta diciembre de 2026.

Motivos de baja del programa

El gobierno puede dar de baja el beneficio en los siguientes casos:

  • Pérdida de la condición de alumno regular
  • Falta de pago de tres cuotas consecutivas
  • Vencimiento del programa
  • Renuncia del beneficiario
  • Fallecimiento del estudiante

Qué documentación se necesita

Para completar la inscripción sin demoras, se recomienda contar con:

  • DNI y CUIL de los menores
  • Datos de la institución educativa
  • CBU actualizado en Mi ANSES
  • Usuario activo en la app Mi Argentina
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