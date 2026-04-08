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La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

El certamen de baby lo disputan cinco categorías desde la temporada 2019 en la Rosarina. Es uno de los dos torneos importantes y participan 420 equipos

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

8 de abril 2026 · 19:18hs
Rosarina de Fútbol. Delegados y directivos de los clubes de la Rosarina recibieron balones para el baby. 

Gentileza: Prensa ARF

Rosarina de Fútbol. Delegados y directivos de los clubes de la Rosarina recibieron balones para el baby. 

En el marco del 121º aniversario, la Asociación Rosarina de Fútbol entregó un total 70 millones de pesos en concepto de balones de juego oficiales y aportes económicos a los clubes que participan en el Torneo Solidario de Fútbol Infantil 2026.

La ceremonia se realizó en el salón principal de la calle San Lorenzo 848, estuvieron delegados y directivos de todas las instituciones que conforman la gran familia del fútbol infantil.

Mario Giammaría, lo adelantó a Ovación

En la nota de Ovación del 30 de marzo, el presidente de la ARF, Mario Giammaría, había adelantado la entrega de balones. “Estaremos entregando una cantidad importante de balones oficiales a todas las primeras categorías de campo y de futsal, como así también a las divisiones infantiles de los clubes que participan de la edición 2026 del Torneo Solidario, a quienes también se les acreditarán los recursos provenientes de las recaudaciones obtenidas. Todo lo expresado representa una suma cercana a los 100 millones de pesos”, dijo el presidente de la Liga Decana del interior del país.

En total fueron adjudicadas 336 pelotas y una suma que supera los 52 millones de pesos en aportes económicos, distribuidos equitativamente entre las diferentes líneas participantes del certamen de baby.

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Balones para los más chicos

Los clubes recibieron dos balones número 4 (total 168) y dos balones número 3 (total 168) y 620 mil pesos por cada una de las líneas que se encuentran compitiendo en el Solidario.

En la presente temporada, un total de 84 líneas juegan con 420 equipos entre las cinco categorías (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020). Este jueves se disputará la 7ª fecha y sábado la 8ª jornada.

Este jueves se completa la 3ª fecha en Primera

Este jueves se completará la 3ª fecha en Primera División en sus tres categorías en la Asociación Rosarina de Fútbol con seis encuentros en diferentes horarios. Se destaca el partido clásico en la Primera B, que disputarán en la ciudad de Funes por primera vez, Defensores de Funes y Club Gran Rosario.

El cotejo entre los funenses se jugará en el estadio Municipal a partir de las 19. Además, por esta categoría, jugarán Defensores Unidos v. Alianza Sport, a las 19, y Fisherton v. Arijón, a las 19.30.

Por su parte, en la Primera A se disputarán dos encuentros. A las 17, Pablo VI v. El Torito y a las 19, San Telmo v. Mitre de Pérez. En tanto, en la Primera C, jugarán 27 de Febrero v. San Roque, a partir de las 17.

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