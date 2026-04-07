Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos

Pullaro se reunió con la ministra Pettovello y el director de la Ansés. "Celebramos que los acuerdos se cumplan", expresó el gobernador

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el gobierno nacional un convenio que inyecta fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , firmó con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello , un acuerdo por fondos para la Caja de Jubilaciones que adeuda el Estado nacional a la provincia.

Según el convenio firmado este martes en Buenos Aires , el Estado nacional pagará a Santa Fe 120.000 millones de pesos . Ese monto se abonará en doce cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos desde mayo hasta abril de 2027.

El monto es por el flujo a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia . Es un compromiso que el Estado nacional tiene por ley desde los pactos fiscales de comienzos de la década de 1990.

Sin embargo, a comienzos del gobierno de Javier Milei el Estado nacional cortó a cero el envío de fondos.

En paralelo, continúa la discusión por la deuda histórica que tiene la Nación con Santa Fe por no haber traspasado su Caja de Jubilaciones. Según la provincia, se ubica entre 1,5 y 2 billones de pesos.

Después del encuentro, Pullaro subió a su cuenta de X un video en el que se ve el momento de la firma del convenio.

Pullaro: "Celebramos que los acuerdos se cumplan"

"Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos. Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que la Nación debe aportar por ley a la provincia por la Caja de Jubilaciones", expresó el jefe de la Casa Gris.

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Y agregó: "Celebramos que los acuerdos se cumplan y que los recursos de los santafesinos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo nuestro sistema previsional y defendiendo lo que es de Santa Fe".

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Además de Pullaro y Pettovello, participaron de la reunión el director ejecutivo de la Ansés, Guillermo Arancibia; la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia y el director de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso.