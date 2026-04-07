Transporte interurbano en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

No solo se eliminaron frecuencias que conectaban la ciudad con localidades del sur santafesino, sino también servicios que unían a pueblos de la provincia de Córdoba

Varias empresas de transporte que conectan a Rosario con localidades vecinas informaron reducción en sus frecuencias. El aumento del combustible, una de las razones

El fuerte aumento de los combustibles y la caída en la cantidad de pasajeros ya empiezan a golpear al transporte interurbano de media distancia en la provincia de Santa Fe . En ese escenario, empresas que conectan Rosario con distintas localidades del interior provincial comenzaron a recortar servicios y reducir frecuencias .

La medida alcanza especialmente a líneas que unen Rosario con pueblos y ciudades intermedias de la provincia. Una de las firmas que confirmó cambios fue Transur , que informó que desde este lunes 6 de abril disminuirán las frecuencias que parten desde la Terminal Mariano Moreno hacia destinos como Sastre y Montes de Oca .

“Estas medidas se toman a causa de los grandes aumentos de combustibles y la escasa cantidad de usuarios/as que usan esos servicios”, expresaron desde Transur en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Ahora, el servicio de Rosario-Sastre solo circulará lunes viernes (no feriados) y lo mismo sucederá con la línea Sastre-Rosario . No obstante, dicha empresa no es la primera en cancelar frecuencias, y probablemente, tampoco la última.

Intersur, otra empresa de colectivos de media distancia que también une a Rosario con localidades vecinas, comunicó que varias frecuencias matutinas de servicios rumbo a Acebal, Álvarez, Uranga y Coronel Domínguez, tanto la ida desde la Terminal Mariano Moreno como la vuelta hacia la ciudad desde dichas zonas .

“Nos vemos obligados a suprimir algunos servicios, los cuales de no obtener los recursos que nos permitan afrontar esta situación, pueden seguir incrementándose con el correr de los días, a punto tal de tener que paralizar el servicio por no poder hacer frente esta empresa del pago de sueldos, combustible y demás erogaciones corrientes”, expresaron este lunes desde la compañía de transporte, también en un comunicado de Facebook.

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No obstante, tras horas de la publicación, la empresa realizó un nuevo comunicado, donde aseguran haber dejado en suspenso la reducción de servicio, tras una conversación el gobierno provincial: “Habiendo establecido canales de diálogo con autoridades provinciales quienes se mostraron preocupados por las situaciones planteadas, esta empresa definió dejar en suspenso la reducción de servicios con la intención de que en conjunto podamos encontrar soluciones urgentes, con la premisa de no afectar a nuestros usuarios”, afirmaron desde Intesur.

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Otras frecuencias canceladas que unían Santa Fe con Córdoba

Además de la reducción de servicios de los colectivos que unen Rosario con el interior de la provincia, también se recortaron frecuencias que conectan Santa Fe con Córdoba. Este es el caso de la empresa Los Raqueles, una compañía de transporte con más de cinco décadas de historia.

En particular, Los Raqueles suspendió “hasta nuevo aviso” los siguientes tramos: Arteaga - Cruz Alta; Cruz Alta - Arteaga; Chañar Ladeado - Corral de Bustos y Corral de Bustos - Chañar Ladeado.

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Al igual que Transur e Intersur, desde Los Raqueles también se refirieron a los aumentos de combustible y la escasa concurrencia de pasajeros que utilizan dichos servicios, como dos aspectos claves al tomar la decisión de cancelar las frecuencias.