La Capital | La Ciudad | cáncer

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

La historia de Ivana, una rosarina que terminó su tratamiento y se recibió casi al mismo tiempo de médica, conmovió al país. El ejercicio fue clave en la terapia

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

7 de abril 2026 · 21:09hs
Ivana y el médico oncólogo que guió su tratamiento integral

Ivana y el médico oncólogo que guió su tratamiento integral, Sebastián Torres 

El video que muestra a Ivana Rodríguez saliendo de un sanatorio rosarino acompañada por su médico oncólogo después de hacer la última quimioterapia, _recibiendo el abrazo y el apoyo de su familia se hizo viral. La escena es habitual en una institución médica, y no por ser frecuente deja de conmover. Esa mezcla de alivio, alegría y esperanza que solo los que atravesaron por una enfermedad como el cáncer, y sus seres queridos, pueden comprender en su magnitud. La particularidad, en este caso, es que apenas unos días antes, la joven se había recibido de médica y eso fue lo que captó la atención en las redes. "Porque los proceso no siempre detienen los sueños", escribió Sebastián Torres, el especialista que la atendió y quien compartió, justamente, esas imágenes que recorrieron la ciudad, el país y hasta otros lugares del mundo.

"Detrás de cada tratamiento hay una historia, y algunas, como esta, merecen ser celebradas", detalló el profesional, en un emotivo posteo. Conociendo un poco más lo superó Ivana, guiada por su equipo médico, surgen otros datos importantes, como por ejemplo, que entrenó físicamente y fue acompañada por un profe y una kine durante la quimio.

El proceso que una persona atraviesa para controlar o tratar de curar el cáncer es siempre muy personal y complejo. Toca un montón de aspectos médicos e implica un recorrido sensible y profundo, que tiene etapas. Todas ellas "cruzadas" por cambios en la vida de esa persona y su entorno. Y tal como lo dijo Torres, en cada historia se entrelazan un montón de situaciones, algunas de las cuales merecen ser contadas.

Leer Más: Cáncer colorrectal: la ventana de diez años que permite neutralizarlo antes de que aparezca

"Tengo una mirada integral de los pacientes, bio psico social, alejándome de la mirada hegemónica, que es la biológica, tradicionalmente. Entonces les sigo siempre a mis pacientes en tratamiento: pensemos en esto como si fuese una mesa en la cual, en una pata están la cirugía, la quimio, el tratamiento sistémico pero hay otra que es la alimentación (una buena nutrición que repercute en el sistema inmune, en cómo se tolera este proceso, en el descanso, en lo metabólico); también la pata de lo emocional, que es una de las columnas vertebrales del tratamiento y la actividad física que es un antidepresivo natural (comprobada científicamente la liberación de serotonina, endorfina y dopamina)", señaló Torres a La Capital, quien agregó que hay otro aspecto crucial: la actitud con la que la persona encara lo que le toca vivir.

Por eso, dentro del equipo que trató a la paciente está Torres (al frente) y otros profesionales del Sanatorio Parque, pero también hay expertos que fueron parte importante de la recuperación, y que no siempre son tan visibles, aunque su tarea sea fundamental.

running mujer

Rocío González, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en Rehabilitación Oncológica, y Luciano "Pachi" Meritano, licenciado en Educación Física, acompañaron a Ivana durante el tratamiento aportando un aspecto no tan conocido y cada vez con más evidencia científica: la actividad física y la kinesioterapia durante la quimio.

"El doctor Torres siempre le dijo que había cuatro pilares fundamentales: la quimioterapia, la alimentación, la salud mental y el entrenamiento físico", comentó Meritano a este diario. Ivana ya venía entrenando con él y fue quien la contactó además con la kinesióloga, ya que ambos son profesores en la Universidad del Gran Rosario (UGR).

Los desafíos

González., la "kine" dio detalles de los problemas frecuentes que se presentan en pacientes que realizan tratamientos de quimioterapia y cómo el ejercicio contribuye a un mejor estado físico y anímico.

En el caso de que el oncólogo lo habilite ¿Cómo se conforman ese equipo que trasciende lo médico y acompaña al paciente?

El abordaje debe ser necesariamente interdisciplinario, con comunicación fluida y objetivos terapéuticos compartidos. El equipo terapéutico se conforma según las necesidades del paciente pero habitualmente incluye al oncólogo tratante, kinesiólogo, profesionales de la actividad física y psicooncología, pudiendo sumarse otras disciplinas cómo nutrición o cuidados paliativos según cada caso. En el centro de la escena está el paciente, su vida y su historia: ese lugar no lo ocupa ni la enfermedad ni nosotros. Si lo entendemos así es más sencillo poner objetivos comunes vinculados nada más (y nada menos) a mejorar la calidad de vida del paciente.Por eso, el trabajo en equipo no es opcional sino un componente central en el proceso de atención.

Cuáles son los problemas habituales que presentan las personas en tratamiento de quimio en relación a la actividad física...¿Hay ejercicios mejores que otros?

En pacientes bajo tratamiento son frecuentes alteraciones que impactan directamente en la capacidad de realizar actividad física, las más comunes son la fatiga (relacionada propiamente al cáncer), el desacondicionamiento cardiorrespiratorio y la pérdida de masa y fuerza muscular. También pueden presentarse dolor de origen musculoesquelético o neuropático _como la neuropatía periférica inducida por quimioterapia_, disnea de esfuerzo y limitaciones en la movilidad. A esto pueden sumarse síntomas sistémicos como náuseas, astenia y trastornos del equilibrio, que condicionan la tolerancia al ejercicio y la participación en las actividades de la vida diaria.

En este marco, cómo se orienta la rehabilitación....

Buscamos modular esos síntomas y sostener la funcionalidad a lo largo del tratamiento, por eso no existe un ejercicio único o tratamiento estándar; la prescripción debe ser individualizada según el estado clínico, el tipo de tratamiento y la capacidad funcional del paciente. Aunque la evidencia respalda la combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza, ajustados en intensidad y volumen. Por otra parte, la adherencia (la constancia) es un factor determinante, por eso creo que es muy importante es priorizar aquellas actividades que el paciente pueda sostener en el tiempo, que resulten significativas y que cumplan con criterios de seguridad y progresión. En términos generales, el ejercicio aeróbico contribuye a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y a modular la fatiga, mientras que el entrenamiento de fuerza es clave para preservar la masa y la función muscular, especialmente frente al desacondicionamiento asociado al tratamiento. Según cada caso pueden incorporarse además ejercicios de flexibilidad, movilidad y equilibrio, particularmente en pacientes con limitaciones articulares o compromiso neuromuscular.

Y con Ivana, ¿cómo trabajaron, cómo lograron objetivos?

Creo que "Ivi" entendió desde el inicio que el diagnóstico no fue una etiqueta que la definía y por el contrario tenía muchos otros "títulos" (algunos en proceso, cómo el de terminar la universidad), por eso pudimos plantear el tratamiento como un proceso colectivo, donde cada uno de nosotros (los profesionales intervinientes y ella misma) pusimos lo que teníamos para lograr su bienestar. Fue constante, disciplinada, por momentos testaruda, pero sobre todo ¡es una gran persona! Desde el comienzo adaptamos la actividad física que a ella la entusiasma para que aporte lo necesario a las etapas de tratamiento que atravesaba. Hubo momentos en los que definimos poner el entrenamiento entre paréntesis para evitar que aparezcan nuevos síntomas o que la fatiga sea extrema y otros en los que nos animamos a aumentar la intensidad o el volumen. Eso también es parte de la rehabilitación. Personalmente creo que no hay éxito o fracaso en la rehabilitación oncológica: hay objetivos flexibles orientados a sostener una buena calidad de vida y aportar entusiasmo en el proceso de la enfermedad

paciente medico.jpg
La kinesiología ocupa un lugar importante en la recuperación de los pacientes con cáncer

La kinesiología ocupa un lugar importante en la recuperación de los pacientes con cáncer

El entrenador que acompaña

Meritano ya conocía a Ivana y entendió desde un primer momento que moverse era una de esas "patas" de las que habla el oncólogo y que estaba dispuesto a acompañarla, como a otras personas en situaciones similares.

"En el marco del tratamiento oncológico, en este caso la quimioterapia, sumar entrenamiento de fuerza y resistencia tiene de bueno que mejora el metabolismo basal y por ende hace mucho más tolerable el proceso. Vemos que hay pacientes que logran estar menos cansado y tiene más autonomía", dijo.

El ejercicio físico colabora también con una mejora del sistema autoinmune _con la liberación de las mioquinas, que son pequeñas proteínas y citocinas liberadas por el músculo esquelético durante la contracción (el ejercicio físico)_, destacó el licenciado. Y "además ayuda a controlar la inflamación crónica", agregó.

En relación al músculo, cada vez hay más evidencia de su importancia como órgano endócrino, señaló. En definitiva "tanto con el entrenamiento de fuerza como con el entrenamiento aeróbico, adaptado a cada situación, mejora todo lo que es la funcionalidad del paciente, incluido el estado de ánimo, que es tan importante", enfatizó Meritano, y agregó: "Eso de no hacer nada, no va más, por supuesto hay que tener en cuenta que una persona en tratamiento oncológico tiene ciertas limitaciones y necesidades específicas, pero con un buen plan y acompañamiento, se puede".

Noticias relacionadas
Llega el Festival Diseño Local Rosario

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Guerra de precios. La puja por ofrecer tarifas bajas y tentadoras para los usuarios desató una competencia feroz entre las apps en Rosario.

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Varias empresas de transporte que conectan a Rosario con localidades vecinas informaron reducción en sus frecuencias. El aumento del combustible, una de las razones

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas

Ver comentarios

Las más leídas

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Lo último

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

El gremio cuestionó el proyecto de La Libertad Avanza que propone habilitar rebajas sin tope en viajes pedidos por app y advirtió que la crisis del sector no se resuelve con una guerra de precios.

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria
Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Ovación
Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Pelotas y bolígrafos: Heinze y los peculiares ejercicios que les ordenó a los jugadores del Arsenal

Pelotas y bolígrafos: Heinze y los peculiares ejercicios que les ordenó a los jugadores del Arsenal

Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

Policiales
Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

La Ciudad
Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La Ciudad

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles

Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II
Información General

Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
La ciudad

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas
La Ciudad

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newells: Este triunfo fue un alivio al corazón

Por Hernán Cabrera
Ovación

Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newell's: "Este triunfo fue un alivio al corazón"

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
Economía

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
La Ciudad

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Política

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
Ovación

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
Economía

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas