Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana

El ciclo "Las 4 estaciones" arranca este sábado en Plaza López con visitas guiadas gratuitas y cupos limitados

Los puntos de encuentro serán la Plaza López, el Parque Urquiza, el Parque Sunchales y el Paseo del Caminante

La Municipalidad de Rosario puso en marcha una nueva propuesta para fortalecer la conciencia ambiental en la ciudad. A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, lanzó el ciclo "Las 4 estaciones", una serie de recorridos guiados por espacios verdes que apunta a visibilizar la biodiversidad urbana y su impacto en la vida cotidiana.

El primer encuentro se realizará el sábado 11 de abril a las 9 en Plaza López , con punto de encuentro en la intersección de Buenos Aires y Pasaje Storni. La actividad será gratuita, con cupos limitados, y requerirá inscripción previa mediante formulario . En caso de lluvia, la organización suspenderá la jornada.

La iniciativa propone incorporar una nueva mirada sobre el entorno natural en la ciudad. En ese sentido, busca destacar la diversidad de especies que habitan los espacios urbanos y promover una relación más consciente y respetuosa con el ambiente. A lo largo de los recorridos, los participantes explorarán conceptos vinculados a biodiversidad, aves, arbolado urbano, uso del espacio público y estrategias de conservación.

Además, este ciclo de jornadas guiadas continuará su desarrollo en el Parque Urquiza, el Parque Sunchales y el Paseo del Caminante .

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En qué consiste el ciclo "Las 4 estaciones"

El ciclo "Las 4 estaciones" invita a observar cómo cambian los paisajes urbanos a lo largo del año. Cada encuentro pondrá el foco en las transformaciones propias de cada estación, desde los tonos y texturas del otoño hasta los procesos de renovación de la primavera.

La propuesta apunta a generar una experiencia sensorial que permita reconectar con la naturaleza y reconocer aspectos que suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria.

La organización del programa está a cargo de la Dirección de Acción Climática en conjunto con la Escuela Municipal de Jardinería. Ambas áreas trabajan en la promoción de políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente y la participación ciudadana.

Entre los principales objetivos del ciclo, el municipio busca poner en valor los beneficios ecosistémicos que brindan los espacios verdes urbanos, fomentar el uso responsable del espacio público e impulsar acciones concretas de conservación.

Rosario cuenta con una red consolidada de espacios verdes, con un promedio de 12,5 metros cuadrados por habitante, distribuidos en parques, plazas, plazoletas y paseos. Este indicador posiciona a la ciudad como un referente a nivel nacional en infraestructura verde y refuerza la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar su preservación y uso sostenible.