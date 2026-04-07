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Un diputado rosarino fue al Congreso con una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El legislador Esteban Paulón apareció en un plenario de comisiones con una remera que ironiza sobre el jefe de Gabinete, en medio del escándalo por viajes y bienes sin declarar bajo sospecha.

7 de abril 2026 · 19:06hs
Esteban Paulón usó una remera irónica contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. 

Esteban Paulón usó una remera irónica contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. 

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón se presentó este martes en un plenario de comisiones de la Cámara baja con una remera con una frase alusiva al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra envuelto en varios escándalos judiciales por viajes suntuosos al exterior y la aparición de propiedades a su nombre sin declarar.

“A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas. Fin", es la frase que el socialista santafesino eligió para ironizar sobre el funcionario del gobierno de Javier Milei, quien había acuñado el verbo “deslomarse” para describir su trabajo en Nueva York, viaje en el que acomodó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial para que lo acompañase.

La frase aparece escrita en la remera simulando un tuit del propio jefe de Gabinete, quien suele coronar sus comunicados en la red social X con la palabra “Fin”.

La referencia a "las cuotas" parece remitir a otra de las polémicas que rodean en estos días a la administración libertaria que tiene que ver con los créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

>>Leer más: Milei convocó a una reunión de gabinete para reactivar la agenda política y sostener a Adorni

Escándalos por créditos hipotecarios

Luego de la controversia pública que se desató por numerosos y altos créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios del oficialismo nacional, y tras tres denuncias penales la investigación se judicializó. Tras el sorteo este lunes en Comodoro Py, se definió que todas las presentaciones queden a cargo del juez Ariel Lijo (mismo magistrado que Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema) -y el fiscal Gerardo Pollicita.

Vale recalcar que una de las presentaciones judiciales la realizó el propio Paulón, junto a la legisladora de la Coliación Cívica (CC-ARI), Monica Frade. En la denuncia, se señala a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, pero también a un director de YPF y a varios diputados de La Libertad Avanza (LLA).

A nivel local, uno de los señalados como beneficiarios de los créditos de altos montos del BNA es el diputado rosarino Alejandro Bongiovanni, quien en 2024 pasó de la banca del PRO a la de La Libertad Avanza (LLA). En el caso del legislador, recibió un préstamo para primera vivienda de alrededor de 255 millones de pesos el enero pasado.

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