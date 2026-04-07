Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

El gremio cuestionó el proyecto de La Libertad Avanza que propone habilitar rebajas sin tope en viajes pedidos por app y advirtió que la crisis del sector no se resuelve con una guerra de precios.

Guerra de precios. La puja por ofrecer tarifas bajas y tentadoras para los usuarios desató una competencia feroz entre las apps en Rosario.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yanotti, rechazó este martes la iniciativa presentada por la concejala de La Libertad Avanza (LLA) Samanta Arias , quien propuso tarifas flexibles entre chofer y usuario de taxis y remises, con descuentos ilimitados sujetos a la demanda.

La concejala supone que con esa modificación el sistema de taxis de Rosario podría salir a flote de la crisis que acarrea desde que surgieron las aplicaciones ilegales, tales como Uber y Didi , y se incrementaron los costos operativos y la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios a la hora de elegir el servicio público. A pesar de eso, hay varias aplicaciones que están habilitadas por el municipio y ya se encuentran en funcionamiento.

Sin embargo, Yanotti cuestionó la idea de que la tarifa se defina por acuerdo entre pasajero y conductor, tal como plantea Arias, algo similar a lo que ocurre con las aplicaciones, donde el costo ya está pautado desde la solicitud del servicio previo al viaje. " Entiendo la preocupación de los concejales, pero me parece que están apuntando para abajo y no para arriba. Hay que analizar los costos reales de la actividad" , alertó el gremialista.

En ese marco, sostuvo que el servicio de taxis históricamente estuvo regulado por el municipio al contemplar los costos operativos que implica mantener un vehículo en la calle, con un chofer a bordo. "Hoy, con la irrupción de aplicaciones que no están reguladas, esa ecuación se rompió ", señaló Yannotti.

>> Leer más: Los taxis le piden al Concejo que los autorice a usar Uber y Didi

Asimismo, sostuvo que la realidad del sector continúa en terapia intensiva. "Hoy hay casi 1.800 taxis que no están trabajando porque la actividad no es rentable. Los propietarios tampoco pueden renovar las unidades y eso impacta directamente en el servicio", precisó.

También cuestionó el esquema de tarifas variables que aplican plataformas como Uber al asegurar que "ni siquiera para ellos está siendo rentable. Cuando tienen que afrontar gastos como un arreglo mecánico o el cambio de cubiertas, lo poco que recaudan lo terminan devolviendo", apuntó.

Cuál es la propuesta de la concejal libertaria

A propósito, Arias propuso dos cambios fundamentales: la habilitación de la oferta de descuentos para los viajes pedidos por aplicaciones (sin un piso que limite la baja de precios) y la consagración de la "libertad de plataforma".

De esa manera, busca generar más competencia para un mejor servicio con el objetivo de modernizar taxis y remises. Para la concejala, el problema más grande es la baja productividad.

>>Leer más: Mientras las app ilegales hacen pie en Rosario, se detonó la interna taxista

Según los datos oficiales de noviembre de 2025, un taxi en Rosario recorre apenas 89 kilómetros productivos por día y el resto del tiempo el auto circula vacío, gastando recursos sin generar ingresos.

"Si un conductor quiere ofrecer un descuento por la aplicación para no circular vacío, la normativa actual se lo impide. Es una locura regulatoria que no beneficia a nadie. Por eso queremos reglamentar las bandas de descuento para que el conductor pueda bajar el precio tanto como quiera cuando la demanda cae", explicó.