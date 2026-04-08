Transporte en Rosario: Nación niega retrasos en los fondos y responde al municipio por los subsidios

La Secretaría de Transporte desmintió al municipio y aseguró que las transferencias por tarifa social de la Sube se realizan con normalidad. La discusión se da en medio de la crisis del transporte

En medio de la crisis que atraviesa el transporte urbano, la discusión por los subsidios sumó un nuevo capítulo. La Secretaría de Transporte de la Nación salió a responder al municipio de Rosari o y desmintió que exista un retraso en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales de la tarjeta Sube.

La aclaración oficial surgió luego de que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale , advirtiera en LT8 sobre una demora en las transferencias nacionales, en un contexto marcado por el aumento del combustible y la caída del consumo.

Desde la cartera nacional fueron tajantes. Señalaron a La Capital que “no existe retraso alguno en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales”, y que los pagos “se vienen liquidando y transfiriendo conforme a los plazos y mecanismos habituales establecidos por el sistema”.

>> Leer más: El Concejo reclama a Nación por la deuda con el transporte de Rosario

En esa línea, remarcaron que el esquema de compensaciones de la Sube “se encuentra operando con normalidad”, garantizando los beneficios para los usuarios alcanzados por la tarifa social.

Además, consideraron que las declaraciones del funcionario municipal “no reflejan el estado actual del proceso” y podrían generar interpretaciones erróneas entre los usuarios del transporte público.

El planteo del municipio

El cruce se da en un contexto complejo para el sistema de transporte. Desde la Municipalidad habían advertido que el retraso en los fondos podía afectar el financiamiento del sistema.

Chale había señalado que esos recursos representan uno de los pocos aportes nacionales que recibe el transporte urbano y estimó que rondan entre 1.600 y 1.700 millones de pesos mensuales, según la cantidad de viajes con tarifa social.

También había mencionado una deuda acumulada de alrededor de 4.500 millones de pesos y alertado sobre el impacto que podría tener en el funcionamiento del servicio.

Un sistema bajo presión

El debate se da en paralelo a un escenario de fuerte presión sobre el transporte urbano, afectado por la suba del gasoil y la caída de la actividad económica.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) ya se registraron recortes de frecuencias, mientras que en Santa Fe algunas líneas interurbanas también ajustaron servicios.

En Rosario, por ahora, el municipio aseguró que las frecuencias están garantizadas, aunque reconoció que el sistema no escapa a la crisis general.

>> Leer más: Transporte interurbano en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Quiénes acceden a la tarifa social

Los atributos sociales de la SUBE permiten a determinados sectores pagar el 45% del valor del boleto. Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores de casas particulares, titulares de la Asignación Universal por Hijo y excombatientes de Malvinas, entre otros.

Según datos municipales, en Rosario hay unos 200 mil usuarios alcanzados por este beneficio, lo que representa un componente clave en el financiamiento del sistema.

Mientras desde el gobierno nacional aseguran que el sistema funciona con normalidad, en Rosario mantienen la preocupación por el impacto que cualquier demora podría tener en un esquema ya debilitado por la coyuntura económica.