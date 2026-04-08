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Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz

Los primeros buques empiezan a cruzar la ruta clave para el petróleo tras el aceurdo para continuar las negociaciones por dos semanas

8 de abril 2026 · 10:45hs
El estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, el punto estratégico clave que mantiene en vilo al petróleo mundial

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, con respaldo de Israel, comenzó a impactar en la dinámica energética global. Tras el anuncio de tregua por dos semanas, el tránsito marítimo se reactivó en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

De acuerdo con el servicio MarineTraffic, el granelero NJ Earth, de bandera griega, y el Daytona Beach, registrado en Liberia, cruzaron el estrecho luego de zarpar desde el puerto iraní de Bandar Abbas. La plataforma reportó que "ya se están registrando los primeros movimientos" tras la reapertura, luego de varios días de interrupción por la escalada bélica.

Donald Trump, anunció la suspensión de las acciones militares contra el país asiático y explicó que la decisión responde a la aceptación por parte de Teherán. En paralelo, destacó que Irán presentó un plan de paz de diez puntos que consideró "viable" como base para avanzar en la resolución del conflicto.

El acuerdo contempla una circulación controlada de buques en el estrecho. Desde Irán, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que el tránsito se realizará en coordinación con las fuerzas armadas iraníes, mientras avanzan las negociaciones diplomáticas.

En ese marco, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó el inicio de conversaciones con Estados Unidos en Islamabad y remarcó los límites del entendimiento. "Se subraya que esto no significa el fin de la guerra", señaló el organismo, que además advirtió: "Si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza".

>> Leer más: Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Negociaciones en curso

A pesar del entendimiento, persisten diferencias clave. Estados Unidos mantiene su postura sobre el programa nuclear iraní. Trump afirmó que "no habrá enriquecimiento de uranio" y aseguró que las instalaciones nucleares iraníes permanecen bajo "exhaustiva vigilancia satelital". El mandatario también planteó que Washington trabajará con Teherán para remover residuos nucleares tras los ataques recientes.

El presidente estadounidense anticipó además que parte de los puntos del acuerdo "ya han sido acordados" y deslizó la posibilidad de alivios en sanciones. Sin embargo, elevó la presión internacional al advertir que impondrá aranceles del 50% a los países que suministren armas a Irán. "No habrá exclusiones ni exenciones", sostuvo.

En paralelo, Israel respaldó el alto el fuego, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu aclaró que el pacto no modifica la ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. El Ejército israelí confirmó que mantiene operaciones terrestres contra el grupo respaldado por Teherán.

La reapertura del estrecho de Ormuz representa un alivio parcial para los mercados energéticos. Durante la interrupción, cientos de buques quedaron varados en la zona, entre ellos cientos de petroleros y embarcaciones de gas. La tensión en la región impulsó subas en los precios internacionales del crudo y del gas ante el riesgo de interrupciones en el suministro.

Los especialistas del sector energético coinciden en que la normalización del tránsito será progresiva y dependerá de la estabilidad del acuerdo y de las condiciones de seguridad. La evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán será determinante para definir si la tregua se consolida o si se trata de una pausa transitoria en un conflicto con impacto directo sobre la economía global.

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