La escritora argentina Samanta Schweblin ganó el Premio AENA y se llevó un millón de euros

Samanta Schweblin fue distinguida con uno de los premios literarios más importantes del mundo hispano. Su libro de cuentos se impuso entre cinco finalistas

La escritora argentina Samanta Schweblin fue distinguida con el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, uno de los galardones más relevantes del mundo editorial en español, dotado con un millón de euros.

El reconocimiento fue otorgado por su libro de cuentos El buen mal, publicado por Seix Barral y escrito entre 2021 y 2024. La ceremonia se realizó en Barcelona, con la presencia de referentes del ámbito literario.

El jurado estuvo presidido por Rosa Montero e integrado por figuras como Leila Guerriero, Jorge Fernández Díaz, Elmer Mendoza, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca y Maurici Lucena.

En su fallo, destacaron “l a intensidad de su mirada sobre el malestar contemporáneo y la capacidad de generar alarma e introspección en el lector”.

Schweblin se impuso a una lista de finalistas integrada por Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas, quienes recibirán 30 mil euros cada uno.

Un libro sobre el malestar contemporáneo

El buen mal reúne seis relatos que abordan temas como la maternidad, el miedo, la culpa y la vigilancia social. En estos textos, la autora construye universos inquietantes que exploran las grietas de la vida cotidiana.

“Siempre me sentí un bicho raro y traté de entender qué les pasaba a otros obsesionados con pertenecer a la mayor de las ficciones que tenemos, que es la idea de la normalidad”, reflexionó la escritora en entrevistas previas, en una definición que sintetiza el núcleo de su obra.

Una trayectoria consolidada

Nacida en Buenos Aires en 1978, Schweblin se posicionó rápidamente en la literatura argentina con El núcleo del disturbio, que obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes. Luego publicó Pájaros en la boca y alcanzó su consagración con la novela Distancia de rescate, una obra breve y perturbadora que fue traducida a múltiples idiomas y recibió reconocimiento internacional.

Radicada desde hace más de una década en Berlín, donde también enseña escritura creativa, su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y obtuvo premios como el National Book Award en Estados Unidos, además de dos nominaciones al Booker Internacional.

El Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, otorgado por una empresa pública española, marca un nuevo punto alto en la carrera de Schweblin y refuerza la presencia de la narrativa argentina en la escena global.

Con este reconocimiento, la autora se consolida como una de las voces más potentes y singulares de la literatura contemporánea en español.