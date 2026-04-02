Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

El mandatario se refirió al anuncio realizado por el ministro Caputo y vinculó el arreglo de esa ruta al plan provincial de accesos a puertos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , confirmó que Santa Fe está en condiciones de asumir la reparación integral de la ruta nacional A012, y señaló que los trabajos se harán inmediatamente una vez que se concrete el traspaso por parte del Gobierno nacional al provincial.

Las declaraciones se realizaron el martes en Rosario, luego del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que el mandatario fue consultado por el anuncio del miércoles del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

“Es un reclamo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo: el arreglo de la infraestructura vial nacional, particularmente de la A012”, señaló Pullaro, y recordó que la Provincia ya había solicitado en reiteradas ocasiones la transferencia de esa traza para poder intervenirla.

En ese marco, el gobernador expresó: “No es la primera vez que dicen que nos la van a transferir. Lo han anunciado en varias oportunidades, pero esperamos que ahora se pueda concretar ”, afirmó.

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Pullaro sostuvo que, una vez formalizado el traspaso, la respuesta provincial será inmediata. “Cuando se concrete, vamos a comenzar con el arreglo de la ruta y su puesta en condiciones”, aseguró, al subrayar el carácter estratégico de esa vía para la producción y la conectividad regional.

La A012 constituye un corredor clave en el sur santafesino, ya que articula rutas nacionales y provinciales con el complejo portuario del Gran Rosario. Su deterioro impacta tanto en la circulación del transporte de cargas como en la vida cotidiana de los habitantes de la región.

El mandatario encuadró la futura intervención dentro de un programa más amplio de infraestructura logística. “Tenemos un plan integral de accesos a puertos, donde la Provincia ya invirtió alrededor de 180 millones de dólares”, indicó.

Según detalló, esas obras incluyen la ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe con un tercer carril y la mejora de rutas estratégicas que canalizan el flujo de camiones hacia los puertos. El objetivo es reducir la congestión en los accesos y ordenar el tránsito pesado en el área metropolitana.

“Buscamos que no haya más cuellos de botella en los alrededores de los puertos ni en el Gran Rosario”, concluyó Pullaro, al remarcar la decisión de la provincia de avanzar en obras consideradas prioritarias para la producción y la circulación