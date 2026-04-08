Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

El episodio se registró a la noche en inmediaciones de la colectora de avenida Circunvalación, donde dispararon al menos tres veces

La policía rosarina abrió este martes una investigación sobre una balacera en una barbería . Según la versión preliminar, el negocio ubicado en el extremo sur de la ciudad fue el blanco del ataque de dos delincuentes en moto que huyeron sin ser identificados después de las detonaciones.

La agresión se registró a la noche, cuando un hombre armado abrió fuego contra un inmueble sobre el pasaje 529 al 600 . El primer reporte oficial indica que no había personas lesionadas en el lugar y sólo se registraron daños materiales.

El ataque trascendió debido a un llamado a la Central de Emergencias 911. Después de la denuncia, agentes del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) fueron a inspeccionar el negocio y corroboraron la denuncia, pero no trascendieron detalles en cuanto al posible motivo de los disparos.

Los delincuentes atacaron el comercio cerca de las 21 y escaparon rápidamente cerca de la avenida Juan Pablo II, la colectora interna de Circunvalación. En primera instancia, los policías hallaron rastros de tres disparos en inmediaciones del barrio de la Carne .

Los primeros testigos consultados por los encargados del procedimiento detallaron que los agresores iban a bordo de una moto Honda Wave blanca. Mientras tanto, el personal se encargó de buscar evidencia para terminar de reconstruir el episodio.

>> Leer más: Crimen en la barbería: detienen a un menor e investigan si tiene vínculo con Los Monos

La inspección inicial determinó que varios proyectiles impactaron contra la fachada de la barbería y nadie resultó herido. En la misma cuadra también funcionan varios kioscos y pequeños almacenes.

Tras la huida de los agresores, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró tres vainas servidas. La evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial tras la denuncia sobre abuso de armas de fuego.