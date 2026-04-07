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¿Quién es la nueva vocera de Pullaro?

El gobierno le da la vocería a Virginia Coudannes, una pullarista de cepa. Mejorar procesos y sacarle marca al gobernador. Los desafíos de un perfil particular

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

7 de abril 2026 · 08:57hs
Virginia Coudannes la nueva vocera del gobierno de Pullaro

Virginia Coudannes la nueva vocera del gobierno de Pullaro

La comunicación del gobierno santafesino acaba de sumar una pieza a su estrategia: una vocera. No es un puesto menor el que se incorpora luego de dos años de gestión, lo que puede interpretarse como una corrección ante un déficit comunicacional. Lo cierto es que es una apuesta para mantener en control una maquinaria oficialista que no frena y debe narrarse todos los días.

Virginia Coudannes pasó de secretaria de Gestión Institucional del ministerio de Justicia y Seguridad a ser la cara y voz visible del gobierno de Santa Fe y del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde el gobierno provincial aclaran que es para sumar y ser más eficaces en una comunicación que se presenta intensa. “No es producto de un déficit en sí, es sumar”, juran en el gobierno.

Coudannes debuta en un casillero con mucha exposición, en parte, por un tema operativo: cubrir a los ministros que están siendo protagonistas en los anuncios. Es una labor agotadora sumada a la gestión en sí. Entonces apelaron a alguien que “pivotee” con la información y pueda comunicar. Sobre todo en un año que, avisan, será bisagra para el 2027 electoral, con muchas obras y planes.

La vocera de Pullaro

En el gobierno explican que no va a centralizar toda la comunicación ni va a bloquear las conferencias de prensa existentes de otros funcionarios. De hecho, ejemplifican que el anuncio del acuerdo previsional con Nación que encabezó este lunes se realizó poco después de la conferencia del ministro José Goity en San Cristóbal por el caso del tiroteo en la escuela. Horas después se ocupó de ese tema que tuvo una novedad importante que contar: la causa da un giro y hay una red internacional detrás.

Es evidente que se trata de un gobierno hiperactivo en términos comunicacionales por lo que deberá subirse rápido al ritmo. De hecho, el gobernador atiende a la prensa a agenda abierta al menos una vez a la semana en Rosario, una vez en Santa Fe, y también a donde vaya al interior. ¿Se limitará más la exposición de Pullaro en algunos temas para ser más específico y darle mayor peso a sus palabras?

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Puede ser una respuesta. En cambio otra podría ser que el nuevo cargo se lleve la marca y amortigüe ciertos golpes de ministros e incluso del gobernador. No es difícil imaginar que tome la voz en un conflicto que requiera de carácter como el docente.

Claro que su trabajo no es solo dar anuncios o mensajes del gobierno, sino fogonear el discurso oficial y cuidar la imagen, en este caso refrescarla.

Sobre todo porque sobre la mesa comunicacional de los últimos meses se detectó que el gobernador debía equilibrar su perfil duro con una gestión de mayor sensibilidad social, tal como contó La Capital. Se deduce entonces que Coudannes, joven y prolija, fue elegida para complementar esa difícil tarea de ablandar.

En ese aspecto se presume que entronizará en sus intervenciones la figura del gobernador, algo que hizo desde su primera aparición en el anuncio del acuerdo por la deuda previsional. Es decir, destacar al gobernador como quien centraliza todas las decisiones.

Con una imagen seria con perfil similar al de Pullaro por provenir de la Seguridad, Coudannes deberá esforzarse en mostrar una faceta empática como la función de vocero en los manuales indica.

Claro que la vinculación de la empatía con un vocero es solo parte de la teoría y siempre hay excepciones. Manuel Adorni es lo contrario a lo empático y tampoco derrocha simpatía, y le fue bien. Luego tropezó por otras causas conocidas y su estilo soberbio lo devoró, pero ese es otro tema.

Pullarista pura cepa, politóloga, y militante de la Unión Cívica Radical (UCR) es una pieza de la ciudad de Santa Fe desde que Pullaro ganó la gobernación en 2023. De hecho fue la presentadora del lanzamiento de la campaña.

Lo que viene

La propia Coudannes definió su nuevo rol: “Entenderlo como una herramienta más de gestión, que solidifica la comunicación y se entrecruza con todas las áreas de gobierno. Por eso pensamos a la comunicación, como un sello, que es el ‘hacerse cargo’”.

“Me tocó estar en seguridad y desde allí nos hicimos cargo en momentos muy difíciles. Y vamos a enfatizar eso desde este lugar”, agregó para sacar chapa de un tema complejo. También estuvo en el gobierno municipal de Santa Fe en momentos de comunicación de pandemia, todo un aprendizaje.

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De paso, como siempre en la política, la exposición significa un globo de ensayo para ver si prende como candidata. Se comenta a la intendencia de Santa Fe. Así sucedió naturalmente con Adorni, quien partió de una exposición altísima y terminó ganando las elecciones de legislador porteño como inicio de una candidatura -ya pinchada- por la jefatura de gobierno.

En su momento había sonado entre algunas opciones para secundar a Pullaro en la fórmula que finalmente ocupó Gisela Scaglia. En esa época perdió la interna en Unidos para senadora por el departamento Santa Fe contra el socialista Julio "Paco" Garibaldi en las elecciones Paso de julio de 2023.

“Soy una persona con mucha energía, bastante acelerada con muchas ganas de hacer cosas, de ir para adelante... creo que tengo eso que a veces es una virtud y otras veces puede ser algún defecto”, se definió y reflexionó en 2023.

Ir para adelante es condición sine qua non en estos tiempos de vocería, aunque hay una línea delgada con ser impulsivo, que puede ser el peor error para aquel que es la palabra e imagen de un gobierno.

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