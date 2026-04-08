Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa Todo sucedió en Rosario al 2500. La Policía tuvo que forzar una puerta de la casa para rescatar a la víctima y detener al agresor 8 de abril 2026 · 13:22hs

Foto: La Capital / Archivo. El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde derivaron a la mujer agredida por su pareja Foto: Policía de Santa Fe. El hombre detenido por lastimar y dejar encerrada a su pareja

La Policía provincial tuvo que intervenir en un grave caso de violencia de género en Villa Gobernador Gálvez. Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atacada con un puñal por su pareja, quien además la mantuvo encerrada en su casa. El agresor fue detenido por los efectivos.

El incidente sucedió alrededor de las 20.30 de ayer martes en Rosario al 2500 de la vecina ciudad. Según fuentes policiales, el grave incidente trascendió a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911 en el que se informaba que una mujer llamada Rocío, de 28 años, se encontraba encerrada en su casa contra su voluntad por su pareja y que presentaba heridas sangrantes.

Efectivos policiales concurrieron al lugar y confirmaron que se trataba de un caso de violencia de género. De acuerdo con el parte oficial, cuando los primeros policías se presentaron en el sitio entrevistaron a un vecino que declaró haber recibido un mensaje de la víctima pidiendo ayuda desde su casa.

Cómo ingresó la Policía en la casa Fue en ese momento en que los agentes escucharon los gritos de auxilio de una mujer que permanecía encerrada en la casa. Uno de los oficiales a cargo del operativo tuvo que forzar una reja de la puerta de la vivienda para poder ingresar. Según esa versión, la mujer fue hallada en un pasillo de la vivienda en estado de nerviosismo. Presentaba heridas cortantes en una pierna y en los brazos.

agredió a pareja El hombre detenido por lastimar y dejar encerrada a su pareja Foto: Policía de Santa Fe. >> Leer más: Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala Las fuentes indicaron que en forma inmediata fue detenido el concubino de la víctima, Federico L., de 31 años, que estaba en la cocina de la casa y que la víctima fue atendida minutos después por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que la derivó al Hospital Anselmo Gamen para su mejor atención. Según trascendió estaba fuera de peligro.