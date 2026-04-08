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TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

La tercera edición de la feria de ciencia y tecnología tendrá lugar el sábado en Tecnoteca. Habrá experiencias para aprender de forma lúdica y desarrollos aplicados

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

8 de abril 2026 · 06:30hs
La jornada

La jornada, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología, tiene como objetivo principal acercar el trabajo de los investigadores locales a la ciudadanía.

Este sábado 11 de abril, de 15 a 19, la Tecnoteca será escenario de una nueva edición de la feria de ciencia y tecnología abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, en el espacio ubicado en el reciente paseo inaugurado de Costa Nueva.

La jornada, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología, tiene como objetivo principal acercar el trabajo de los investigadores locales a la ciudadanía, fomentando la curiosidad y poniendo en valor el desarrollo científico nacional y regional.

Por eso la propuesta reúne a algunos de los principales actores del ecosistema científico y tecnológico local: el Conicet y sus institutos, la Universidad Nacional de Rosario y sus facultades, el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), el Polo Tecnológico y distintos espacios de investigación y divulgación como la Escuela de Museología o la Bolsa de Comercio.

>> Leer más: XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia en la ciudad

Una feria para tocar

Durante la jornada habrá desde experiencias lúdicas hasta desarrollos aplicados: impresión 3D, inteligencia artificial, cultura digital, experimentos en vivo y demostraciones de tecnología utilizada en el río, que serán presentadas por el Enapro.

La edición 2026 propone una experiencia amplia, pensada para todas las edades. Habrá juegos, desafíos, trivias, recorridos guiados, radio en vivo y espacios interactivos donde el público podrá involucrarse directamente con la ciencia.

En ese marco, algunas propuestas destacan por su carácter inmersivo o participativo. El Enapro presentará una experiencia 360° sobre el río Paraná, con proyección envolvente, que aparece como uno de los principales atractivos de la jornada.

También habrá videojuegos desarrollados en Rosario, con la participación de Rosario Gamer, y espacios de competencia interactiva con trivias de preguntas y respuestas.

El Polo Tecnológico mostrará en vivo cómo funciona el proceso de impresión 3D, mientras que comunidades vinculadas a la inteligencia artificial propondrán experiencias abiertas para interactuar con estas nuevas herramientas.

>> Leer más: Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Ciencia en primera persona

También se suman propuestas de divulgación con formato innovador, como el stand up científico a cargo de Nadia Chiaramoni, además de charlas con investigadores del Conicet que acercan el conocimiento académico a un lenguaje accesible.

El propio Conicet tendrá un espacio con auriculares donde el público podrá elegir y ver documentales científicos, generando una experiencia más personalizada dentro del recorrido. Además, distintos institutos mostrarán cómo es el trabajo en laboratorio, explicando sus investigaciones de manera directa y accesible para el público general.

La Universidad Nacional de Rosario participará con transmisiones en vivo desde el evento y la presencia de divulgadores como Kevin Dolce (Rosario Por Conocer), con contenidos vinculados a la ciudad. A esto se suman propuestas vinculadas a la salud, como espacios de vacunación, y la presencia del Complejo Astronómico, que llevará telescopios para observación.

La experiencia no se limita al predio. También habrá una recorrida guiada organizada por el Ente Turístico de Rosario (Etur), que conectará la zona de la Fluvial con la Tecnoteca, integrando el evento al paisaje urbano y sumando una dimensión turística al recorrido.

En total, la feria reúne alrededor de 30 propuestas activas, con una lógica clara: no se trata solo de observar, sino de participar. Cada espacio propone una forma distinta de vincularse con la ciencia, ya sea mirando, escuchando, jugando o experimentando.

Ciencia con identidad rosarina

Bajo la curaduría de la historiadora Sandra Fernández (Ishir-Conicet), la feria incorpora una mirada conceptual que cruza ciencia, historia y territorio. El eje de esta edición se apoya en tres elementos clave de la identidad local: el galpón, el río y la ciudad. La propuesta busca reconstruir ese vínculo, integrando por primera vez el evento al entorno de Costa Nueva.

El pasado portuario, el presente productivo y el desarrollo urbano funcionan como marco para pensar la ciencia no como algo abstracto, sino como parte del ADN de Rosario.

Con esta tercera edición, TecnoCiencias Pop se posiciona como un evento fijo dentro de la agenda local. La iniciativa se realiza cada año en torno al 10 de abril, en coincidencia con el Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología. La apuesta es sostener en el tiempo un espacio donde el conocimiento salga del laboratorio, se vuelva accesible y genere vínculo directo con la sociedad.

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