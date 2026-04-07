El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

El SMN anticipa una jornada estable, sin lluvias y con descenso de temperatura en la madrugada

El tiempo en Rosario se presentará estable este miércoles, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con temperaturas bajas para la época. Durante la madrugada y la mañana se espera una mínima de 13 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, en un contexto de estabilidad atmosférica y nubosidad variable. No se prevén lluvias en este tramo del día, lo que permitirá condiciones agradables para actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, con una leve probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%. La temperatura descenderá a unos 16 grados.

Jornada otoñal en Rosario

El viento soplará del sector sur durante gran parte del día, con velocidades moderadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, rotará al sudeste y disminuirá su intensidad, con registros de entre 7 y 12 km/h.

A diferencia de jornadas anteriores, no se esperan ráfagas intensas.

El panorama general muestra un miércoles típico de otoño en la región: fresco por la mañana, templado por la tarde y con nubosidad en aumento hacia el cierre del día, pero sin fenómenos significativos.