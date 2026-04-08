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El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

El SMN anticipa una jornada estable, con bancos de niebla en la madrugada y cielo parcialmente nublado durante el día

8 de abril 2026 · 20:16hs
El tiempo en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario indica un jueves con condiciones estables, sin lluvias y con presencia de neblina durante las primeras horas del día, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con bancos de niebla en la madrugada, lo que podría reducir la visibilidad en rutas y accesos a la ciudad. La temperatura mínima será de 13 grados.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura ascenderá a 16 grados.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán levemente con cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 23 grados, en un contexto de clima otoñal agradable.

Por la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 16 grados, manteniendo la estabilidad sin lluvias.

Vientos leves y sin ráfagas en Rosario

El viento será leve durante toda la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Predominará del sector sur durante la madrugada y la mañana, rotando al norte por la tarde y al noreste hacia la noche.

No se esperan ráfagas significativas.

Ante la presencia de neblina en las primeras horas, se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y avenidas, utilizando luces bajas y manteniendo distancia entre vehículos.

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