El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

El gobierno provincial avanzó en un amplio convenio con la Ansés para cobrar deudas. Además de dinero negocian terrenos caros que quieren todos

El gobierno de Santa Fe celebró los $120.000 millones que cerró con la Nación por el flujo previsional que dejó de pagar Javier Milei en lo que es un puntapié para el total de la deuda. Pero el convenio va más allá de dinero mensual líquido ya que incluye compensación con activos, propiedades puntualmente, del Estado nacional por el stock de deuda .

Ese otro acuerdo por transferencia de inmuebles ya irá cobrando a cuenta del acumulado histórico. Primero se tienen que valorizar y dejar computados a cuenta de los créditos que se determinen a favor de la provincia.

Todo comienza en 2024, cuando la Nación quiso sacar a las apuradas y de prepo una compensación de deudas más parecida a un trueque impuesto que a una negociación bajo el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Santa Fe dijo que no.

La propuesta se mediatizó y tentó a quienes veían en los terrenos en Puerto Norte en Rosario que tiene disponible la Nación una oportunidad ideal de negocios o beneficios, como la Municipalidad de Rosario. En su momento, Pablo Javkin consideró que se era una “oportunidad” para llevar a cabo desarrollos privados que “integren” el sector.

Las tierras locales mencionadas son parte de un grupo más amplio que tiene la Nación, y suman unas 8 hectáreas divididas en seis parcelas frente al río Paraná, con el metro cuadrado más caro de la ciudad.

La situación vuelve al ruedo aunque aún falta mucho que definir, por lo que las apetencias tienen cierto freno. En primer lugar, cuáles serán los terrenos y si serán exclusivamente en Rosario o si suman en otras localidades, como Santa Fe.

terrenos Terrenos en Puerto Norte que podrían ser parte de la compensación de deudas con la Nación.

Una vez definido eso, empezará otra disputa, ya sin la Nación en el medio, con distintos intereses cruzados. Por empezar, el Estado provincial, seguramente, primero salde sus intereses de competencias propias porque pueden servirle para llevar dependencias y ahorrar alquileres o para hacer viviendas, entre otras cosas.

También los inmuebles despertarán el apetito del intendente y éste querrá que se incluya en el esquema macro, para que luego el gobierno provincial se los venda o ceda a cambio de algo.

Y, claro, los intereses de los privados ya carburando para poder hacer negocios o actividades, ya sean desarrollos, venta de lotes o construcción de viviendas. Eso traerá ciertos reparos porque son tierras muy preciadas y podrían despertar suspicacias acerca de negociados, como sugirió la exintendenta Mónica Fein en su momento.

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¿Por qué ahora sí?

En 2024, Santa Fe se opuso radicalmente porque veía que Nación ponía todas las condiciones y no negociaba. La diferencia es que esta vez acepta que la adhesión al Régimen se haga con reservas y que sea limitado a la transferencia de inmuebles. El stock puede llegar hasta los 2 billones de pesos y, por más quita que se logre, excede al valor de los terrenos inmuebles. Por lo tanto, no está claro si además habrá dinero para cancelar la deuda.

El número final tiene una variabilidad muy grande porque el capital depende de las simulaciones y armonización que haga la Ansés para cada año, y del criterio de actualización que se utilice, como por ejemplo qué tipo de tasa e índices. “Esto es lo inédito de este acuerdo político que integra más de un instrumento”, explican en el gobierno.