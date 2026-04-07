Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

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La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
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Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral
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Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
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Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles
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Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II
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Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
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Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery
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Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso
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Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
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Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas
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Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newell's: "Este triunfo fue un alivio al corazón"
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Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
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A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
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Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
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Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
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Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
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Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas