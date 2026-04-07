Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Independiente del Valle de Ecuador realizará el último entrenamiento previo al partido con Central, este miércoles por la tarde en Bella Vista

El ex Newell's Cocoliso González integra la delegación de Independiente del Valle que jugará ante Central.

Independiente del Valle , el rival de Central del jueves en la primera fecha de la Copa Libertadores de América , entrenará este miércoles por la tarde en el predio de Newell's de Bella Vista. El equipo ecuatoriano buscará tener un estreno auspicioso en el Gigante de Arroyito.

El equipo Rayado comparte grupo con Central, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela. Dirigido por el entrenador Joaquín Papa, Independiente del Valle entrenó el martes por la mañana en el complejo Valle de los Sueños. Y luego emprendió el vuelo desde el aeropuerto Mariscal Sucre rumbo a la Argentina.

En Rosario hará base en el hotel del casino y este miércoles, a las 16, realizará el último entrenamiento en el complejo Jorge Bernardo Griffa, de Bella Vista, donde ultimará los detalles antes del trascendental compromiso copero.

Central buscará hacerse fuerte en el Gigante

Central recibirá a Independiente del Valle este jueves, a las 19, en el Gigante, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Los asistentes serán sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon Gallego. Y en el VAR estará Leonard Mosquera y en el AVAR Keiner Jiménez.

Roldán ya dirigió a los auriazules en dos oportunidades. Las dos veces, casualmente, fueron en el estreno de Copa Libertadores. La primera en la edición 2016, empate (1 a 1) ante Nacional de Montevideo. Y la segunda en 2024, con triunfo (1 a 0) frente a Peñarol.

Después del partido, la delegación colombiana regresará a Quito en la madrugada del viernes.