Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación

Así lo revela un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Vivienda, servicios, combustibles, comunicaciones, educación y transporte fueron los rubros que más subieron por encima de la inflación

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026 se ubicó en torno al 209%. Sin embargo, estos valores simplifican una dinámica mucho más heterogénea: no todos los rubros evolucionaron de la misma manera. El rubro Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles —que incluye alquileres , expensas, electricidad, gas, agua y otros combustibles— fue el que registró el mayor aumento de precios, con un incremento acumulado cercano al 400% , es decir, un 191% por encima del nivel general de inflación.

Dentro de esta categoría, se destacan especialmente los aumentos en alquileres (423%), el agua (366%), la energía eléctrica (370%) y, principalmente, el gas natural (766%), reveló un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

A este rubro le siguieron Comunicaciones, con una suba acumulada del 321% (+122% respecto al nivel general); educación, con un incremento del 279% (+79%); y transporte, con una variación acumulada del 255% (+46%).

En el extremo opuesto, los rubros que exhibieron los menores incrementos acumulados de precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 182% ; equipamiento y mantenimiento del hogar, con una inflación acumulada del 128%; y prendas de vestir y calzado, con un incremento del 106%.

Las subas en el rubro alimentos

Al observar el incremento acumulado de precios de distintos productos —principalmente comprendidos en los rubros alimentos y bebidas, y bienes y servicios varios— se advierte una marcada heterogeneidad en su evolución. El producto que más aumentó fue el polvo para flan, con una suba acumulada de 424,7%, seguido por el limón (342%), el café molido (308,2%) y la lechuga (292,9%).

En el extremo opuesto, los productos que registraron los menores incrementos de precios fueron la yerba (80,7%), la banana (76,9%), los fideos para guiso (58,7%), el arroz (11,7%) y el azúcar, cuyo precio prácticamente no varió desde diciembre de 2023, reseñó el informe de la UBA.

Si se considera específicamente el caso de la carne vacuna, el primer corte que aparece entre los mayores aumentos acumulados es la paleta (230,7%), seguida por el cuadril (228%) y la nalga (225,7%).

Por último, de un total de 59 productos relevados, 32 registran un incremento acumulado de precios superior al promedio del rubro Alimentos y bebidas, que se ubica en torno al 181%, resalta el informe.