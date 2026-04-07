Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Se realizará del 10 al 12 de abril, con entrada libre y gratuita. Habrá venta de productos, descuentos y actividades para visibilizar el diseño rosarino

Rosario será sede de la primera edición del Festival Diseño Local, una propuesta que reunirá a 35 marcas rosarinas en un espacio que combinará feria, charlas y experiencias en torno a la producción creativa.

El evento se desarrollará el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, de 15 a 20, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), ubicado en el Paseo de las Artes y el río. La entrada será libre y gratuita.

El festival propone una doble experiencia: por un lado, un espacio de comercialización donde las marcas exhibirán y venderán sus productos con promociones y descuentos; por otro, una agenda de actividades para acercar al público a los procesos creativos.

Entre las propuestas habrá indumentaria, accesorios y objetos de diseño, con la participación de marcas como LEPARK Rosario, H3RMANA, Uoux, Flora Pink, Nauta Estampas, Totapat Cerámica, VERDEAGUA, Tienda TACO y MUTA, entre otras, además de la firma invitada Alkimia, proveniente de Salta.

Charlas y debates sobre el sector

Durante las tres jornadas también se desarrollarán charlas y presentaciones en las que emprendedores y diseñadores compartirán sus experiencias. El objetivo es visibilizar quiénes están detrás de cada proyecto, cómo producen en el contexto actual y cuáles son los principales desafíos del sector.

Además, se buscará poner en discusión el lugar del diseño en una escala federal, con Rosario como parte de una red más amplia de producción cultural y económica.

El Festival Diseño Local se enmarca en el Mes del Diseño, una iniciativa que impulsa el municipio para fortalecer el sector como motor de desarrollo.

En ese sentido, desde la organización destacan que el diseño no solo implica la creación de productos, sino también la generación de empleo, la construcción de identidad y la proyección de la ciudad a nivel nacional.

Con un ecosistema integrado por marcas, talleres, universidades e instituciones, Rosario busca consolidar una red productiva que crece desde lo local y dialoga con otras regiones del país.

La propuesta apunta, además, a fomentar el consumo de producción propia y acercar al público a una oferta que combina creatividad, innovación y arraigo territorial.