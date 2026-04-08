Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla este jueves

El oficialismo hizo pesar su mayoría en el plenario de comisiones de Diputados y dio luz verde al proyecto con media sanción del Senado. El PJ, con dictamen propio

Unidos para Cambiar Santa Fe pisa el acelerador para darle este jueves sanción definitiva a la ley de municipios.

Unidos para Cambiar Santa Fe hizo pesar su mayoría en la Cámara de Diputados y dio luz verde en las comisiones al proyecto de ley de municipios . El oficialismo busca darle este jueves sanción definitiva a la norma .

Este miércoles se realizó un plenario conjunto de tres comisiones: de Gobiernos Locales, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. Las tres, presididas por referentes de Unidos: Dionisio Scarpin, Jimena Senn y Lionella Cattalini, respectivamente.

Esa reunión avaló el texto aprobado por el Senado el 12 de marzo . No se incluyeron modificaciones propuestas por el peronismo, pero tampoco por distintos sectores del oficialismo .

La ley de municipios es una de las normas clave derivadas de la reforma constitucional. La ley regulará el funcionamiento de los municipios con menos de 10 mil habitantes y aquellos que tengan una población mayor pero no dicten su propia carta orgánica.

También funcionará de modo supletorio para las ciudades con más de 10 mil habitantes que sí elaboren su mini Constitución local.

De esta forma, la nueva ley volverá operativa la autonomía municipal, una de las principales innovaciones de la Carta Magna sancionada en 2025.

Uno de los aspectos clave es la composición de los legislativos locales. El proyecto aprobado hace casi un mes por la Cámara alta establece que serán entre tres y once, en función de la población.

En la mayoría de las localidades pequeñas, la cantidad de legisladores bajará. En el caso de Santa Fe y Rosario, mantendrán la cantidad de concejales que tienen en la actualidad.

A tono con el clima de época, una de las consignas principales fue mantener o reducir el costo de la política.

Una ley, diferentes escalas

Uno de los desafíos fue redactar una ley que sirva tanto a localidades con algunos cientos de habitantes como a una ciudad-Estado como Rosario.

En ese sentido, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó que de las 365 localidades que tiene Santa Fe, 340 tienen entre 0 y 20 mil habitantes y sólo 25 cuentan con una población superior.

El proyecto no contempla la figura del viceintendente. Era una propuesta del sector de Pablo Javkin. En el espacio del jefe del Palacio de los Leones entendían que era un instrumento de gobernabilidad. Sobre todo, en el caso que el oficialismo quedara en minoría en el Concejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoSantaFe/status/2032442249041031210&partner=&hide_thread=false @felipemichlig “La media sanción de la nueva Ley de Municipios es un paso histórico”



https://t.co/cXu4MF5vU6 pic.twitter.com/xizBa7PfXx — Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) March 13, 2026

La iniciativa no consiguió consenso en Unidos. De esta forma, el debate quedará para la discusión de la carta orgánica rosarina, que será después de 2027.

Tampoco logró apoyos otra iniciativa que llevaron desde el espacio del alcalde rosarino, relacionada con la acefalía o ausencia prolongada del jefe del Ejecutivo local: que quede a cargo del gobierno el primer candidato a concejal del intendente. Una forma de garantizar que la gestión conserve el mismo signo político.

La norma regula las competencias de los municipios y también incorpora novedades respecto a la transición entre gobiernos. Establece reglas para garantizar un traspaso ordenado, sobre todo cuando hay alternancia entre oficialismo y oposición.

El PJ, con dictamen de minoría

El peronismo presentó un proyecto propio, que habilita a los municipios a crear entidades financieras. El texto del PJ también estipula en una de sus cláusulas transitorias un aumento de la coparticipación que reciben los municipios.

Unidos le bajó el pulgar a las propuestas y el peronismo se encamina a votar en contra. De igual manera se pronunciarían el resto de las bancadas opositoras.

Desde el oficialismo reconocieron a La Capital que en el debate parlamentario podrían introducirse pequeños cambios técnicos, para corregir o salvar omisiones del proyecto aprobado por el Senado.

En ese caso, la intención es que vuelva a la Cámara alta y sea sancionado en el mismo día.

Una vez aprobada la ley de municipios vendrá la discusión del régimen electoral, otra derivada de la reforma constitucional. Esa norma deberá establecer el funcionamiento del Tribunal Electoral, si se sostienen o se modifican las Paso, si hay cambios con la boleta única y cuáles son los pisos electorales, entre otras cuestiones.