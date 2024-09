Pullaro advirtió que en Aguas Santafesinas y la EPE "se terminaron los privilegios"

"No está bien que el gobierno provincial termine subvencionando las economías de esas empresas. Necesitamos equilibrar las cuentas.", aseveró el jefe de la Casa Gris

"Estamos trabajando para que el Estado pueda tener equilibrio en sus cuentas . No existe un Estado que gaste más de lo que recauda. Y lo que hace el Estado lo tienen que hacer también las empresas públicas ", dijo con respecto al déficit que tienen las mencionadas entidades.

Frederic y la baja de crímenes en Rosario: "No sabemos qué están haciendo, pero tiene resultado"

"Estoy trabajando, y el ministro de Economía (Pablo Olivares) está trabajando al lado de cada una de las empresas del Estado. Primer punto: se terminan los privilegios a las empresas del Estado. No son momentos para que nadie pueda tener ningún tipo de privilegios, porque necesitamos equilibrar las cuentas. No es justo, no está bien que el gobierno termine subvencionando las economías de estas empresas. Por eso estamos trabajando con los directorios para que puedan ser eficientes", expresó el mandatario santafesino.