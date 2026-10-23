Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

El espacio de La Capital Políticos en redes busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar .

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y, a veces, quedan expuestos. En Políticos en red, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci , se reunió con el papa León XIV durante la audiencia general en el Vaticano y le entregó un documento en representación de las universidades públicas argentinas , con un diagnóstico sobre la pobre situación del sistema universitario y científico.

Buena jugada del rector antes de que el papa venga a Argentina y sepa con qué gobierno se va a encontrar. Un gesto claro y simbólico que le sale bien, a diferencia de cuando debe enfrentar a los libertarios en los programas en vivo donde no hace pie. Es que el método libertario no es debatir sino ensuciar con hostilidad y gritos, y Bartolacci no se halla.

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De la banca a la pasarela

La Bolsa de Comercio de Rosario fue el escenario de una noche de moda de alta costura donde los diseñadores Pucheta - Paz presentaron su nueva colección. Anita Martínez volvió a su antigua actividad en las pasarelas, pausando por un rato la agitada tarea legislativa en el Concejo municipal.

Los pasos en la pasarela fueron claros: hacia adelante y hacia atrás, pero en la política, para dónde van sus pasos en Unidos. Busca reposicionarse en un PRO que ha tenido varios movimientos en el último tiempo con el regreso a Rosario de Federico Angelini. Quizás sea que ha hecho algún que otro video con el ministro radical Lisandro Enrico y Renata Ghilotti, hoy en la presidencia de Aguas Santafesinas.

Run, Maxi, run

El gobernador Maximiliano Pullaro no frena. Quedó en claro durante la semana, después de viajar a Paraná para la reunión con los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, cruzó el túnel y se quedó en Santa Fe donde decidió hacer actividad física.

“Llegué de Entre Ríos, de la reunión de la Región Centro, me quedé un ratito y me vine a entrenar al Parque del Sur que después de los Juegos Suramericanos quedó hermoso, con mi amigo Pelu de Hugues”. Pelu no la estaba pasando tan bien.

¿Hacia dónde corre Pullaro? Bueno, hacia la reelección, carrera que tuvo el kilómetro cero la semana pasada. Igualmente, hay quienes quieren dejar viva la llama de la posibilidad de que sea una alternativa a la presidencia, como el senador Felipe Michlig, si es que se dan varias cosas: primero que reelija en Santa Fe, luego que las circunstancia nacionales abran la posibilidad de una tercera vía que no sea mileísmo ni kirchnerismo. Es decir una carrera de fondo.

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El reto del senador

El presidente provisional (y de hecho) del Senado, Felipe Michlig, celebró la ley aprobada sobre violencia de género pero no dejó de retar en su discurso a los senadores de su bloque que pegaron el faltazo a la sesión. "Son dos veces al mes", se sinceró.

A continuación lo que que escribió en su publicación en Instagram donde expuso el tema, y no dejó de poner en mayúsculas las acentuaciones: "En la sesión del Senado de este jueves otorgamos MEDIA SANCIÓN al proyecto del Poder Ejecutivo CONTRA la VIOLENCIA de GÉNERO. Un tema URGENTE que merece una Ley urgente y efectiva para combatir con las mejores herramientas este flagelo social, en el que qué TODOS tenemos que tener el MÁXIMO COMPROMISO para su erradicación".

"No podemos terminar contando cuánto somos a ver si tenemos quórum. La responsabilidad de garantizar el quórum y tratar los mensajes del Ejecutivos es de Unidos". Germán Baumgartner, Paco Garibaldi (PS), Orfilio Marcón y Germán Giacomino (UCR), la próxima, ¿faltarán?

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Busco trabajo

En Linkedin, el concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart tiene la faja "Open to work", que quiere decir en el lenguaje de la red social laboral que está en búsqueda de trabajo o abierto a escuchar ofertas. Quizás sea un error involuntario, o quizás esté en búsqueda, aunque ahora podría ser su propio jefe manejando un Uber en momentos en que el Concejo está a punto de regularizar la actividad y el mileísmo empuja su propio dictamen.

Concejal por la tarde, conductor por la noche. ¿Y candidato a intendente? Todo verde por ahora. Mientras en el bloque libertario gana lugar el joven Lautaro Enriquez, más arrojado y preparado que el resto de los libertarios pero con nulo conocimiento público.