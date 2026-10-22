Diego Giuliano reclama la emergencia hídrica: "Las inundaciones de El Niño no nos esperan"

El diputado nacional exige que las comisiones parlamentarias aborden su tratamiento para transformar la prevención de catástrofes en una política de Estado

Diego Giuliano pide por un plan de prevención para El Niño.

El diputado nacional Diego Giuliano , junto a otros integrantes de la bancada peronista, impulsó el proyecto de ley de gestión integral del riesgo hídrico frente al fenómeno de El Niño . Sin embargo, la iniciativa no obtuvo acompañamiento ni debate prioritario mientras las inundaciones acechan el Litoral.

Por eso, el legislador exige que las comisiones parlamentarias aborden de manera urgente el tratamiento de la iniciativa para transformar la prevención de catástrofes en una política de Estado permanente.

“113 diputados votaron en contra de tratar la emergencia hídrica. 124 votamos a favor, pero no alcanzamos la mayoría necesaria. ¿No vieron las imágenes de Santa Fe y el Litoral? Familias afectadas, productores arriando animales para escapar del agua”, escribió Giuliano en su cuenta de X.

Luego advirtió al oficialismo: “Las inundaciones no esperan los tiempos de la política. Gobiernan un país que no quieren, que no cuidan” .

La propuesta busca establecer un marco jurídico nacional para pasar de un esquema meramente reactivo frente a las emergencias a una política sostenida de gestión del riesgo, resiliencia y adaptación ambiental.

El objeto es implementar medidas permanentes de prevención, planificación y coordinación que protejan la vida, la producción, los bienes, la infraestructura estratégica y el ambiente en todo el territorio nacional.

113 diputados votaron en contra de tratar la emergencia hídrica.



Hoy pedí en el Congreso tratar nuestro proyecto de Ley de Gestión del Riesgo Hídrico, mientras Santa Fe y otras provincias sufren las consecuencias de las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.



124… pic.twitter.com/dI56VO1uwF — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) October 21, 2026

Además, plantea financiamiento a través de la creación del "Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo Hídrico", integrado por partidas del presupuesto, donaciones y operaciones de crédito internacional, destinado a financiar obras hidráulicas, investigación y asistencia a provincias y municipios.

El texto de la norma contempla mandatos directos y responsabilidades específicas para el Ejecutivo. Por ejemplo, la elaboración del plan nacional que se debe actualizar anualmente detallando zonas críticas, protocolos de evacuación, protección de rutas y priorización de infraestructura hidráulica.

A su vez, debe garantizar la coordinación e interoperabilidad entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Conae y los organismos provinciales para emitir alertas de acceso público oportunas.

También obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso cada seis meses un informe detallado sobre la evaluación del riesgo hídrico en las distintas cuencas, el estado de ejecución del plan nacional, las obras en marcha y las recomendaciones científicas.