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Bullrich sigue marcando diferencias con el gobierno de Milei

La jefa del bloque de senadores nacionales del oficialismo rechazó una posible nueva asistencia económica del Tesoro estadounidense

22 de octubre 2026 · 15:22hs
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La presidenta del bloque libertario en el Senado nacional

La presidenta del bloque libertario en el Senado nacional, Patricia Bullrich.

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, resaltó este jueves la necesidad de que el gobierno de Javier Milei cuente con un respaldo propio para afrontar el año electoral y no dependa de un nuevo salvataje de Estados Unidos.

Al referirse al impacto que puede tener el proceso electoral en la economía argentina, Bullrich sostuvo: “No nos puede ocurrir lo de 2025, cuando quedamos atados a Scott Bessent”. En esa línea, se mostró distante sobre una posible nueva asistencia del secretario del Tesoro estadounidense.

La exministra de Seguridad Nacional también consideró que las próximas elecciones presidenciales tendrán una connotación en la economía y en los actores económicos, sin importar el tamaño, pudiendo “sufrir más o sufrir menos”.

Bullrich y la cobertura política

Al respecto, planteó: “Por eso es tan importante esta cobertura política para decir que habrá gobernabilidad. No vamos a caer en una ingobernabilidad, como ocurrió en 2025, que terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar”.

Si Bessent dijo que hay plata para la Argentina, me encantaría decirle que no la necesitamos porque construimos nuestros propios reparos para que no tengamos esos vaivenes que te llevan a una situación de pérdida de capacidad económica, como ocurrió el año pasado”, añadió.

Al reforzar su posición, Bullrich expresó que “la lógica de las corridas es muy compleja” y aseguró que “siempre la prevención es mejor que el momento en el que tenés que destruir algo”. Y destacó: “Si destruís tus propias reservas estás empobreciendo el país”.

Es mucho mejor un acuerdo político, sacar incertidumbre y tener confianza, que estar con 75.000 millones de dólares a la espera de un golpe económico. Eso nunca es bueno”, sentenció.

Un día antes, Bullrich había afirmado que está “preparada” para ser candidata a presidenta, aunque de inmediato aclaró que actualmente no está anotada en esa carrera.

También reconoció que el gobierno de Milei todavía se encuentra lejos de alcanzar los resultados económicos que espera la sociedad.

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