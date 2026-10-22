Milei reconoció errores de gestión y defendió su programa económico

El presidente admitió que algunas decisiones de su gobierno podrían haberse ejecutado mejor, aunque destacó que cumplió sus promesas electorales

Durante una entrevista concedida en España, Milei atribuyó las dificultades económicas a factores políticos y externos.

El presidente Javier Milei reconoció que su gobierno cometió errores y que algunas decisiones podrían haberse ejecutado mejor , aunque defendió los resultados de su programa económico y aseguró que cumplió con los compromisos asumidos durante la campaña electoral de 2023.

“Seguro que hay cosas que las podríamos haber hecho mejor o calculado mejor” , admitió durante una entrevista publicada por El Observador, en Madrid (España).

El primer mandatario respondió de ese modo cuando le preguntaron qué aspectos de su gestión no habían funcionado como esperaba.

“Me gustaría que todo este proceso fuera mucho más rápido” , afirmó, tras lo cual señaló las limitaciones legislativas que enfrentó desde su llegada a la Casa Rosada.

Milei recordó que comenzó su gestión con una representación minoritaria en ambas Cámaras del Congreso y sostuvo que, pese al crecimiento de su bloque parlamentario, todavía carece de mayorías propias.

“Hoy no tengo tampoco mayoría en ninguna de las Cámaras. Tengo mejores números que me permiten defender mis políticas: 95 ó 96 diputados y 22, 23 senadores”, indicó.

El jefe del Estado, quien cumplió 56 años durante el vuelo que lo trajo de España, sostuvo que los errores forman parte de cualquier proceso de transformación y defendió la magnitud de las medidas adoptadas.

“Que hubo errores, seguro, porque la única forma en la que no los cometés es cuando no hacés nada”, expresó.

Sin embargo, rechazó que esas dificultades invaliden el rumbo de su administración y reivindicó los resultados obtenidos: “Soy el único gobierno en la historia que cumplió con todo lo que prometió”.

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Foto: Presidencia de la Nación

Al respecto, mencionó la reducción de la inflación, la evolución de la actividad económica, la disminución de la pobreza y el equilibrio fiscal como los principales logros de su gestión.

También defendió la reducción del gasto público y la baja de impuestos, dos de los pilares de su programa económico.

Al referirse a la situación social, reconoció que los indicadores todavía muestran niveles elevados de pobreza e indigencia, pero sostuvo que la tendencia es favorable.

“Sí, los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”, graficó el primer mandatario.

Acerca de los argentinos que no tienen trabajo, o cuyos salarios resultan insuficientes, insistió en que la recuperación del poder adquisitivo requiere incrementar la productividad mediante inversiones y acumulación de capital.

“No le voy a mentir a la gente, le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso. Yo seguiré diciéndote la verdad”, sostuvo.

Factores internos y externos

Milei también atribuyó parte de las dificultades económicas a la incertidumbre política que, según su interpretación, provocaron las iniciativas opositoras destinadas a modificar el programa fiscal.

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A ese escenario sumó el impacto de la situación internacional, especialmente el encarecimiento de la energía y las mayores tasas de interés.

Luego consideró que la economía argentina desaceleró su ritmo de expansión como consecuencia de esos factores, pero insistió en que su administración logró evitar una crisis de mayor magnitud.

Finalmente, defendió la continuidad del rumbo económico y planteó que las elecciones de 2027 permitirán a los argentinos decidir entre profundizar las reformas liberales o regresar a las políticas de gobiernos anteriores.