La carrera de fondo de Pullaro

El gobernador ejecuta una estrategia política para la vidriera nacional, aunque 2027 está tachado. Moldea su perfil de dirigente de gestión. Seguridad y otros tópicos a mano

Es jueves a la nochecita en Santa Fe y el gobernador Maximiliano Pullaro recorre la pista nueva de atletismo . La está inaugurando para los Juegos Suramericanos 2026, pero la imagen también trabaja simbólicamente para mostrarlo en una carrera de fondo, larga y lenta, que ni siquiera empezó. Pero, por las dudas, se prepara.

No hay puntada sin hilo. La gestión y los lineamientos de su gobierno le sirven también para ir moldeando un perfil que sobrepase los límites provinciales y empiece a sonar en la órbita nacional.

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No como candidato de la próxima contienda, pero sí para ser un jugador en un tablero nacional donde el papel de los gobernadores cada vez toma más peso como garantes de la estabilidad y gestión.

Pullaro se posiciona

Por eso, por ejemplo, recibió al expresidente Eduardo Duhalde, quien le dio la venia. No es menor que alguien que supo estar en las llamas de un gobierno, que se movió en las entrañas de una provincia indomable como Buenos Aires, lo reconozca como una pieza de poder.

Porque en las idas y vueltas del país... Quién sabe. En los momentos en que el aparato resbala están los gobernadores y esa es la cocina. Carlos Reutemann, años atrás, tuvo la oportunidad y "vio algo que no le gustó" y la dejó pasar. Pero no todos le corren la vista.

Al margen de las elucubraciones, todo político de raza no frena su apetito. Por eso trata de armarse mientras gobierna Santa Fe. La seguridad, el modelo que está aplicando, ya se contó en esta columna que intenta mostrarlo como exportable.

Que haya logrado reducir la violencia es un logro mostrable. “Queremos posicionar a Santa Fe como una provincia que da vuelta la página, sale de la agenda de violencia y entra a una agenda que la vincula a los grandes eventos y la producción”, dicen cerca del gobernador.

Maximiliano Pullaro recibió al expresidente Eduardo Duhalde junto al titular provisional del Senado, Felipe Michlig, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Foto: Gobierno de Santa Fe

Lo afirma por la inauguración de los Juegos Suramericanos, que implicaron grandes obras y un desafío de mostrar una Rosario pacificada. "Esta provincia les abre los brazos a la Argentina y al mundo", dijo en el discurso inaugural. Una vidriera.

Luego del evento se inundaron las redes con el impactante espectáculo de inauguración y también hubo algún combustible mediático-tuitero de Buenos Aires que le aportó nacionalización y el costado político: los Juegos son gracias a la baja de la inseguridad. Pullaro apenas soltó por arriba esa línea en el discurso: "Esta ciudad que intentaron poner de rodillas y hoy está de pie".

En definitiva, el gobernador pretende que todo eso lo jerarquice como político de gestión. Sobre todo en momentos en que la demanda social es de dirigentes que resuelvan problemas.

El futuro

De nuevo, no significa un posicionamiento electoral de cara a las elecciones de 2027. No hay cuero aún, pero más adelante quizás.

“Estamos seguros de que habrá Pullaro para rato, no solamente en la provincia sino con apuestas importantes para un futuro”, se animó a soltar la ministra de Cultura, Susana Rueda, lo que parece la carrera de fondo.

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Tampoco es sencillo. Una suerte de primer boceto intentó el pullarismo el año pasado en las elecciones nacionales intermedias con la idea de hacer fuerte al bloque de Provincias Unidas. Falló con una dura derrota de tercer lugar en Santa Fe. Mala lectura para la aplicación.

Ahora va más despacio. Parte de la estrategia es subirse a la agenda nacional en temas que pueden manejar con facilidad y son beneficiosos. La baja de imputabilidad fue uno de ellos porque, desde hace años, va en esa dirección su pedido.

Esta semana en que se reglamentó la ley de Régimen Penal Juvenil y que una jueza en Buenos Aires lo suspendió, fue combustible para salir a levantar la mano.

“Hay pocos que siempre dijeron lo mismo, y lo afirmamos porque sabemos cómo funciona y el impacto que tienen los menores delinquiendo en la seguridad pública, sobre todo en la violencia letal”, indicó. Una narrativa dura, como la de menores y la penitenciaria, hoy en día tiene crédito.

Otro tema que trata de adherirse para que lo referencien a nivel nacional es el de la producción, con el campo y la industria. El pedido de baja de retenciones, aunque es un hit que muchos tocan, no se lo pierde el santafesino. Ahora sumó el tema minería a su agenda.

“Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo, el crecimiento económico y cuide a nuestra industria”, dijo el viernes pasado al participar del tradicional almuerzo por el Día de la Industria, que organiza la Federación Industrial de Santa Fe Fe (Fisfe). Hace un par de semanas estuvo en la UIA mostrándoles cómo gobierna.

No es menor que lo diga en este momento en que el mayor pedido al gobierno es ese: que piense en la actividad económica, no solo en arreglar las cuentas.

“Santa Fe tiene la agenda nacional en su ADN pero nos ningunearon mucho”, sueltan en la Casa Gris. La referencia al ninguneo es para señalar la falta de inversión de los diferentes gobierno nacionales, sobre todo de este gobierno.

Por ejemplo, están los puertos para la exportación nacional, pero las rutas detonadas. Por eso Pullaro se hizo cargo del mantenimiento de la ruta nacional A012, algo que no correspondería pagar por algo que ya se paga. En definitiva: se busca solucionar un problema vial y productivo que también es ganancia para la figura del gobernador en el rebote nacional.

Otra carta en ese sentido será cuando arme el Circuito a Puertos, una infraestructura de accesos a la exportación con peaje. Le daría una vidriera productiva y de obra pública. Eso se piensa para un segundo mandato.