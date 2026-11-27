Protagonizó hechos relevantes de la historia argentina: fue secuestrado durante seis meses por Montoneros e impulsó el plan económico de Menem al comienzo de su presidencia

El empresario Jorge Born, uno de los herederos de la compañía Bunge y Born, murió este viernes a los 92 años . Vivió hechos relevantes de la historia argentina: fue secuestrado durante seis meses por la organización Montoneros y participó de la elaboración del plan económico que la firma le acercó a Carlos Menem al comienzo de su presidencia .

Born, en 1974, fue secuestrado por la organización Montoneros durante seis meses, en un operativo que terminó con el pago de un rescate de 60 millones de dólares . Años después, con la llegada Menem al poder, el empresario acercó al gobierno el recordado programa económico denominado plan BB .

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born pertenecía a una de las familias empresarias más influyentes del país y había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego continuó en la Escuela de Negocios de Wharton, en Estados Unidos.

Bunge y Born fue fundada a fines del siglo XIX y se convirtió en un conglomerado con presencia en alimentos, textiles, pinturas, envases y comercio exterior de cereales .

En la etapa en que Born formó parte de su conducción, el grupo controlaba compañías como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera.

En septiembre de 1974, una célula de Montoneros interceptó el vehículo en el que viajaba Jorge. Su hermano Juan estaba en el mismo auto y también fue capturado. El operativo había sido preparado durante meses y deparó uno de los rescates más elevados registrados en el país.

Jorge Born, en 1974, fue secuestrado por Montoneros durante seis meses. Foto: Archivo / La Capital

La organización exigió 60 millones de dólares para liberar a los hermanos, que estuvieron retenidos en el sótano de una carpintería de Carapachay (Buenos Aires).

Juan recuperó la libertad luego de 60 días, mientras que el cautiverio de Jorge duró cerca de seis meses. De hecho, durante la negociación debió intervenir en las conversaciones con su padre para concretar el pago. Posteriormente, la familia se radicó en San Pablo (Brasil).

Born, Galimberti y el plan BB

Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros, tuvo participación en la planificación y ejecución del secuestro de Jorge. Sin embargo, años después de la dictadura, ambos fueron socios en emprendimientos empresariales, entre ellos Hard Communication, junto a Jorge “Corcho” Rodríguez.

Jorge “Corcho” Rodríguez, Jorge Born y Rodolfo Galimbeti. Foto: Archivo / La Capital

Hard Communication organizaba los sorteos en el programa de televisión de otro emblema de la década del 90: la diva Susana Giménez.

Pero Born y Galimberti terminaron indagados y procesados por presunta defraudación con los fondos recaudados en aquel programa.

En 1989, con el país atravesado por la hiperinflación que dejó la administración de Raúl Alfonsín, Born le llevó a Menem un programa diseñado por la compañía. El plan BB planteaba medidas de desregulación y cambios en las restricciones, cupos y aranceles vinculados con las importaciones.

El proyecto incluyó la llegada de Miguel Ángel Roig, ejecutivo del grupo, al Ministerio de Economía. Pero murió pocos días después de asumir. Lo reemplazó Néstor Rapanelli, entonces vicepresidente de la compañía. El programa no logró frenar la suba de los precios y el funcionario dejó el gabinete durante 1989.

El resultado adverso del plan también afectó la posición de Jorge dentro de la empresa. Finalmente, el grupo lo apartó de la conducción. Con el tiempo, la familia Born se desvinculó de la compañía, que continuó bajo el nombre Bunge.