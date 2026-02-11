El Papa León XIV, cada vez más cerca de Argentina: Milei lo invitó formalmente

El Canciller Pablo Quirno expresó que la relación de Argentina y la Santa Sede atraviesa un "excelente momento". Los detalles

A través de una carta, el presidente Javier Milei invitó formalmente a León XIV a la Argentina

Crece la expectativa sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina . Ahora, el presidente Javier Milei invitó formalmente al Sumo Pontífice, a través de una carta que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno, en su reciente paso por el Vaticano.

La entrega de la carta trascendió a partir de una publicación de la misma Cancillería, en el marco de las actividades del ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la Santa Sede . Según expresó Quirno a través de sus redes sociales, la invitación " se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática" entre la Argentina y el Vaticano

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento” , agregó el canciller en una publicación en la red social X.

Vale recordar que en los doce años de papado de Jorge Bergoglio no hubo una visita a tierras argentinas , a pesar de ser el país de origen del Papa Francisco. No obstante, Bergoglio sí pasó por varios países de América Latina durante sus años frente a la Santa Sede.

>> Leer más: El Papa León XIV le confirmó a Javier Milei que visitará la Argentina

De esta manera, y teniendo en cuenta que Argentina nunca recibió la visita del Papa Franscico, crece la expectativa por la presencia de su predecesor, León XIV, en tierras argentinas.

El comunicado de Cancillería

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina", expresaron desde Cancillería.

"Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", agregó el organismo estatal.

"En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", cerraron desde la cartera conducida por Pablo Quirno.

>> Leer más: Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

La visita de Milei a León XIV

Aunque Milei participó del funeral del Papa Franscico, el 26 de abril del 2025, no estuvo presente para la asunción de León XIV, el 18 de mayo de dicho año. Casi un mes después, el 7 de junio, el presidente de Argentina tuvo su primera audienncia con el nuevo pontífice.

El Vaticano emitió un comunicado oficial en el que informó que durante la reunión se abordaron “temas de interés común, entre ellos las tendencias socioeconómicas, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social”.

Tras la audiencia papal, Milei también mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, y con el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Miroslaw Wachowski.

Embed Concluyó la reunión oficial entre Javier Milei y el papa León XIV, que le confirmó al Presidente que visitará la Argentina.



Según detallaron la reunión habría sido en muy buenos términos lo cual implica un claro acercamiento con el Vaticano.



“El Papa León XIV le confirmó… pic.twitter.com/RoU9pSvIc9 — Diario La Capital (@lacapital) June 7, 2025

Desde la Santa Sede destacaron el “mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales” entre ambos Estados y expresaron la voluntad de “reforzarlas aún más”, según la nota oficial.

Se trató del primer contacto institucional entre el nuevo pontífice, de origen estadounidense y nacionalidad también peruana, y el mandatario argentino, luego de la elección de León XIV como sucesor de Jorge Bergoglio, fallecido en abril, y primer papa latinoamericano de la historia.