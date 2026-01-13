Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

La entidad financiera permite solicitar préstamos para vivienda sin la necesidad de acercarse a sus sucursales. Cómo hacerlo en simples pasos

El Banco de la Nación Argentina lanzó una actualización más que llamativa para los interesados en adquirir una vivienda. Con la implementación de una nueva plataforma, la entidad presenta un sistema 100% digital en el que se evalúan y aprueban créditos hipotecarios , eliminando gran parte de las gestiones en oficinas.

La nueva plataforma de Banco Nación se encuentra disponible desde el lunes 12 de enero , por lo que quienes busquen financiar la compra de una propiedad, ya pueden elegir esta modalidad. En el sitio es posible gestionar el trámite de forma online , desde la carga de la documentación hasta la recepción de ofertas personalizadas en menos de 24 horas. En todo el proceso, el único paso que exige el encuentro presencial es la firma de la escritura.

Tal como informó la entidad pública, esta nueva forma de realizar las gestiones se lleva a cabo exclusivamente a través de su portal oficial y de la plataforma +Hogares con BNA. De momento, el banco ya superó los 20.000 créditos hipotecarios otorgados en todo el país.

Con la nueva modalidad de trámites, los clientes gozarán del acompañamiento de un equipo especializado.

>> Leer más: Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Inclusión del sector inmobiliario

Según informó el Banco Nación, el sector inmobiliario también podrá formar parte de esta nueva plataforma. Justamente, el proceso digital busca mejorar la interacción entre los clientes y las inmobiliarias. Estas últimas pueden publicar las propiedades aptas para crédito en la plataforma, facilitando la búsqueda para quienes ya tienen aprobada su solicitud de financiamiento.

Con este sistema, los clientes podrán recibir ofertas de montos, tasas y plazos personalizados. Una vez completado todo el proceso, los solicitantes deberán seleccionar una sucursal del banco para firmar la escritura. Pero hasta ese momento, podrá completar cada paso desde sus propios hogares.