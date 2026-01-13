La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y su armada defensiva: llega Cabrera y se insiste por otro zaguero

El club está muy activo en el mercado de pases y podrían incorporarse más refuerzos en las próximas horas

13 de enero 2026 · 13:20hs
El marcador central apareció en el radar de Newell's este verano.

El marcador central apareció en el radar de Newell's este verano.

Que sí, que no, que sí. Como en todas pretemporadas de Newell's en el último tiempo, las negociaciones en el fútbol argentino muchas veces se transforman en novelas eternas que, en varios capítulos, se acercan y se alejan en las posibilidades de confirmarse como refuerzos.

En este caso, la Lepra transita varias de estas novelas. Una de ella es la de Oscar Salomón, el defensor campeón con la dupla Orsi-Gómez en Platense, pieza importante en aquel equipo, quien por estas horas está definiendo su futuro y de estar prácticamente descartado, se acercaría nuevamente al parque de la Independencia.

El zaguero había rechazado hace algunos días la propuesta rojinegra, esperando un llamado del fútbol del exterior, más precisamente de Brasil. Al parecer, los días pasan y la propuesta formal no llega. Por lo tanto, el jugador retomó las charlas para analizar la mudanza a Rosario.

>> Leer más: Ever Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

La dirigencia leprosa le había hecho una oferta formal a Boca Juniors por el 50 % del pase, teniendo en cuenta que el Xeneize dejó en claro que por el futbolista ya no aceptaba otra salida a préstamo como había sucedido en Platense y necesitaba una venta. Más allá de esto, se sabe que no es sencillo negociar con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Para la dupla, Salomón fue un puntal importantísimo en el campeonato logrado el año pasado con el Calamar, haciendo dupla junto a Ignacio Vázquez en la zaga central de Platense, que obtuvo el título ante Huracán en Santiago del Estero.

Bruno Cabrera firma contrato con Newell's

Una de las grandes apuestas de este mercado de pases es el defensor Bruno Cabrera, de gran actuación en el torneo chileno. El defensor nacido en La Plata fue uno de los puntales decisivos en el campeón de esa liga, Coquimbo Unido.

Este martes, el zaguero argentino llegó a Rosario para realizar la revisión médica, firmar el contrato y ponerse a disposición del cuerpo técnico rojinegro. Al parecer, uno de los objetivos que tenía la dupla, juntar a Cabrera con Salomón en la zaga leprosa, se puede dar.

Víctor Cuesta se aleja del parque de la Independencia

Con la llegada de Cabrera y el posible desembarco de Salomón, parece que la continuidad de Víctor Cuesta con la camiseta de Newell's se aleja. El defensor tenía charlas activas con la dirigencia leprosa en los últimos días para continuar en el club y hasta había un acercamiento, pero la elección de las otras variantes, más la confirmación hace varios días de Nicolás Goitea, lo deja complicado.

Cuesta tuvo un rendimiento irregular en la Lepra. La deuda que arrastra desde hace varios meses, sumado a que esperó otras opciones en el fútbol brasileño, estiraron demasiado la negociación y la gerencia de fútbol tuvo otras prioridades a la hora de armar la nueva defensa.

