Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

La industria, sobre todo en su rama metalúrgica, es la que concentra la mayor cantidad de casos. El secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, repasó los conflictos más emblemáticos

El 2026 arranca en Santa Fe con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, según los registros del Ministerio de Trabajo de la provincia. Más de la mitad de los establecimientos que tomaron esa decisión pertenecen a la rama industrial metalúrgica, una de las más golpeadas por la caída del mercado interno, la apertura importadora y el efecto del actual tipo de cambio sobre la economía. El secretario de Trabajo provincial, Julio Genesini, señaló que no se ven señales que permitan avizorar un cambio de tendencia en el nuevo año, aunque subrayó la importancia de la obra pública provincial para amortiguar la presión sobre el mercado laboral.

Con 26 empresas operando bajo el paraguas del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que permite acordar suspensiones con el sindicato de actividad y reducir tanto la jornada laboral como las remuneraciones, el sector de la industria metalúrgica es el que aparece más comprometido. El rubro de vigilancia privada es el segundo, con 8 establecimientos.

El secretario de Trabajo señaló que la cifra de casi 4 mil obreros suspendidos está muy por debajo de los más de 11 mil que llegaron a estar en esa situación a mediados de 2024, en el pico de la crisis de empleo posterior al cambio de gobierno nacional y de política económica. “En aquel momento hubo una situación muy crítica pero luego se amesetó y en 2025 hubo un comportamiento muy heterogéneo, con recuperación en algunos rubros y fuertes caídas en otros”, explicó.

El funcionario destacó, en ese sentido, dos aspectos que consideró diferenciales de Santa Fe. Por un lado, el sostenimiento y expansión de la obra pública provincial como política anticíclica. A septiembre de 2025 había 36 mil ocupados registrados en la provincia en ese sector, 6% más que el acumulado a mismo período de 2024. Por otro, el funcionamiento de mesas tripartitas sectoriales en las que las empresas, los gremios y el Estado provincial negocian mecanismos de contención a la espera de que repunte la economía y, con ella, el empleo.

Este mecanismo fue muy utilizado durante todo el año aunque sobre el final entidades como la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) advirtieron que ya no alcanzaba para sostener los puestos de trabajo frente a una situación en la que los productos locales no solo tienen menos demanda sino que pierden el mercado que queda a manos de importados.

De hecho, si bien la cantidad de trabajadores suspendidos es el 36% de la que había en el peor momento de 2024, presenta un crecimiento respecto de noviembre de 2025, cuando había 3.400 en esa situación. También presenta una leve suba interanual. Así como las suspensiones se concentran mayoritariamente en la industria, en el análisis geográfico sobresale el cordón industrial del sur de Santa Fe.

Caso por caso

El secretario de Trabajo repasó los casos más resonantes de crisis laborales en la región durante los últimos meses. En dos hubo casos de incumplimientos empresariales. Es el caso de Vassalli, que adeuda varios meses de salarios e incumplió a poco de firmar un acuerdo que, entre otras cosas, incluía un plan de pagos. “En audiencias posteriores los dueños de la fábrica habían anunciado que estaban en negociaciones para venderla pero hasta ahora no hubo ninguna comunicación y hay muchas incertidumbre sobre los trabajadores”, explicó.

vassalli67319 Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

Otro caso de displicencia patronal es el del frigorífico Euro, paralizado y ocupado por los obreros en el marco de una crisis que combina deudas salariales y promesas de traspaso que no se cumplen. También la láctea Verónica se anota entre las experiencias de acuerdos incumplidos por parte de los empresarios.

En el sector siderometalúrgico, en cambio, Acindar renovó el acuerdo marco con la UOM Villa Constitución para extender el régimen de suspensiones rotativas. Este sistema se activa en los momentos en que la situación productiva de la fábrica lo amerita. Un acuerdo similar había firmado sobre finales de año la fábrica de artículos de línea blanca Electrolux. Si bien fue hasta el 4 de enero no hubo notificación por un intento de renovarlo.

Los sectores más afectados

Entre los sectores que al mes de septiembre, últimos datos disponibles, presentaban subas de empleo registrado, Genesini apuntó el del personal de la salud, con una expansión interanual cercana al 10%, y de la construcción, del 5,8%. Muy por debajo, comercio mostró un incremento de 1%. La industria, en cambio, sufrió una baja de 2,2%.

Un reciente informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) destacó que, la caída del empleo registrado en los primeros nueve meses de 2025 se concentró en las ciudades más grandes y de mayor intensidad en las actividades antes orientadas a abastecer el mercado interno. Buenos Aires (-53.000), Caba (-29.300), Córdoba (-10.600) y Santa Fe (-10.400) encabezaron las bajas.

Para el secretario de Trabajo, el cambio de año “no trajo alivio ni profundizó” la compleja situación que atraviesa la economía y el empleo. Si bien subrayó la dificultad de hacer pronósticos para 2026, señaló que “no se ven señales de un cambio de escenario”.

La menor demanda, la invasión de importados, las tensiones cambiarias condicionan las decisiones empresariales en materia de inversión y empleo. “Frente a esto Santa Fe hizo política anticíclica expandiendo la obra pública, brindando herramientas crediticias y sosteniendo un marco de diálogo con empresarios y gremios pero los grandes instrumentos para cambiar la situación los tiene el Estado nacional”, subrayó el secretario de Trabajo.