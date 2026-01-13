La Capital | Policiales | Gomería

Audaz robo en una gomería: desactivan cámaras y se llevan una camioneta y una caja fuerte

Sucedió en local ubicado en Eva Perón al 6900, en la zona oeste de Rosario. Los delincuentes también habrían cortado el servicio de energía eléctrica

13 de enero 2026 · 12:46hs
La gomería ubicada en la zona oeste de Rosario fue blando de un audaz atraco

Foto: Google StreetView

La gomería ubicada en la zona oeste de Rosario fue blando de un audaz atraco

El propietario de una gomería denunció que su negocio, ubicado en Eva Perón al 6900, la zona oeste de Rosario, sufrió un audaz robo durante la madrugada por parte de ladrones que se llevaron una camioneta y una caja fuerte con dinero en su interior. El dato que llamó la atención fue las dimensiones del armatoste: 1,80 metros de altura y por 60 centímetro de ancho.

El robo, que sucedió durante la madrugada del lunes pero trascendió hoy, ocurrió en Neumáticos y servicios Marsili. Según fuentes policiales, el delito fue denunciado por el propio titular del comercio. El hombre declaró que se presentó a trabajar ayer, alrededor de las 7.30 y enseguida constató que la puerta de ingreso del local había sido violentada.

Daños en la gomería

Lo mismo detectó en la abertura de la parte trasera que presentaba los candados forzados, además de gran desorden en las oficinas. La víctima también comprobó que los ladrones habían cortado el suministro de energía y que las cámaras de videovigilancia habían quedado neutralizadas.

Ingresaron a un estudio jurídico y se robaron una caja fuerte de 300 kilos

De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, los delincuentes se llevaron una camioneta Mercedes Benz Sprinter de color blanco y una caja fuerte de aproximadamente 1,80 metros de alto por 0,60 de ancho. Según trascendió, la caja tenía dinero en efectivo en su interior, pero no se precisaron montos.

La seccional 15ª. El lunes a la madrugada se escaparon tres presos que fueron recapturados. Antes, dos policías habrían dejado ir a delincuente con pedido de captura.

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del rio coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

El ladrón tenía 18 identidades

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

La comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino. Anoche escaparon tres presos, pero fueron recapturados pocas horas después

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación, dimos la palabra"

El gobernador respondió al pedido de aplicar la cláusula gatillo y anticipó que presentarán una oferta "en función de los recursos que tiene la provincia"

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación, dimos la palabra
Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

