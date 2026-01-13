Audaz robo en una gomería: desactivan cámaras y se llevan una camioneta y una caja fuerte Sucedió en local ubicado en Eva Perón al 6900, en la zona oeste de Rosario. Los delincuentes también habrían cortado el servicio de energía eléctrica 13 de enero 2026 · 12:46hs

Foto: Google StreetView La gomería ubicada en la zona oeste de Rosario fue blando de un audaz atraco

El propietario de una gomería denunció que su negocio, ubicado en Eva Perón al 6900, la zona oeste de Rosario, sufrió un audaz robo durante la madrugada por parte de ladrones que se llevaron una camioneta y una caja fuerte con dinero en su interior. El dato que llamó la atención fue las dimensiones del armatoste: 1,80 metros de altura y por 60 centímetro de ancho.

El robo, que sucedió durante la madrugada del lunes pero trascendió hoy, ocurrió en Neumáticos y servicios Marsili. Según fuentes policiales, el delito fue denunciado por el propio titular del comercio. El hombre declaró que se presentó a trabajar ayer, alrededor de las 7.30 y enseguida constató que la puerta de ingreso del local había sido violentada.

Daños en la gomería Lo mismo detectó en la abertura de la parte trasera que presentaba los candados forzados, además de gran desorden en las oficinas. La víctima también comprobó que los ladrones habían cortado el suministro de energía y que las cámaras de videovigilancia habían quedado neutralizadas.

De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, los delincuentes se llevaron una camioneta Mercedes Benz Sprinter de color blanco y una caja fuerte de aproximadamente 1,80 metros de alto por 0,60 de ancho. Según trascendió, la caja tenía dinero en efectivo en su interior, pero no se precisaron montos.