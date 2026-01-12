La Capital | Economía | bonos

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

La sábana corta del dólar y el cronograma de vencimientos en pesos alteraron el costo del dinero. Trump ahora va por la FED

12 de enero 2026 · 23:03hs
El riesgo país subió por encima de los 570 puntos como consecuencia de la caída de los bonos en dólares.

El riesgo país subió por encima de los 570 puntos como consecuencia de la caída de los bonos en dólares.

Acciones y bonos comenzaron la semana a la baja, pese al pago de deuda por u$s 4.300 millones el pasado viernes y a algunos indicios de reinversión en títulos locales. En el ámbito global, la embestida de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal (FED) impactó negativamente en los mercados.

Por la caída de los títulos en dólares, el riesgo país subió a 577 puntos básicos. Desde Adcap Grupo Financiero señalaron que el mercado comenzó la semana tomador en la apertura, con apetito tanto en tasa fija como CER, pero que “cerca del cierre se volvió a complicar el panorama de la liquidez”, donde se observó volatilidad en la tasa de caución a 1 día. Esta llegó a marcar 190% y castigó al cierre a los bonos en pesos.

Los desafíos de la semana

Esta semana estará mediada por una nueva licitación del Tesoro nacional, el dato de inflación que el Indec difundirá este martes, las compras del Banco Central (BCRA) y la dinámica de las tasas.

El gobierno enfrenta vencimientos por $ 9,5 billones, mayormente en manos del sector privado, luego del canje de deuda de la semana pasada, en el que el BCRA habría canjeado la totalidad de sus tenencias dollar-linked. “Al 7 de enero, el Tesoro contaba con $ 3,1 billones en depósitos, muy por debajo de los vencimientos próximos, por lo que todo indica que deberá asegurar un elevado rollover en esta licitación”, añadieron.

En Nueva York, los ADRs anotaron bajas generalizadas de hasta el 3,5%. En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,4% en pesos y en dólares.

El economista Gustavo Ber aseguró que la mayor cautela en los mercados internacionales condiciona a los activos domésticos, que hasta el momento no logran aprovechar el “efecto reinversión” del pago de los bonos del viernes.

El dólar oficial, en tanto, se dio vuelta sobre el cierre y subió $ 2,50, a $ 1.467,50 en la cotización mayorista. El minorista se consiguió a $ 1.490 en el Banco Nación.

De acuerdo con PxQ, durante la semana pasada se observó una dinámica particular en el mercado: el BCRA compró divisas mientras el Tesoro las vendió para evitar que el tipo de cambio alcanzara el techo de la banda. Esta estrategia, señalaron, terminó “evidenciando un mercado corto si se quiere acumular reservas sin acceso al mercado internacional de crédito”.

Falta de liquidez

Para Econviews, con el típico aumento de la demanda de dinero de diciembre, la liquidez bancaria volvió a estresarse y las tasas de corto plazo se fueron otra vez a niveles altos y volátiles. “El gobierno dejó en claro que prefiere que sufran las tasas antes que el tipo de cambio”, señaló.

Y agregó: “Entre que no hay una tasa de política monetaria y que ni el BCRA ni el Tesoro hicieron mucho para suavizar la suba de tasas, quedó confirmado que, por ahora, el que manda es el dólar”.

En ese contexto, el BCRA compró reservas por sexto día consecutivo. El lunes adquirió u$s 55 millones, l un 12,4% del volumen operado en el mercado que esta rueda se posicionó en u$s 443,520 millones.

Trump contra la FED

A nivel internacional, los mercados se vieron sacudidos por la ofensiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el titular de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, a quien cuestiona por no bajar la tasa de interés a un ritmo suficientemente rápido.

Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del presidente republicano de EEUU, Donald Trump.

fed81906520

La citación está relacionada con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la FED. Pero el funcionario vinculó la amenaza de una acusación penal con una presión del mandatario estadounidense.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente Trump”, dijo Powell en el comunicado.

