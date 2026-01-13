Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Al hombre de 36 años se lo acusa de abuso sexual simple con exhibiciones obscenas contra una mujer que trabajaba en un comercio de Superí al 1000

Tras las rejas. La justicia dictó la prisión preventiva mientras avanza la investigación del hecho ocurrido a mediados de diciembre

Este martes se llevó adelante la audiencia imputativa de Matías E.B., el hombre de 36 años , acusado de exhibicionismo y agresión sexual a una mujer , que es empleada de un almacén en barrio Alberdi . Tras la presentación de la Fiscalía, el juez de primera instancia, Juan Ignacio Gasparini, dictó 90 días de prisión preventiva para el acusado.

La fiscal María Cecilia Marcolin Loberse llevó adelante la acusación y le atribuyó a Matías E.B. el delito de abuso sexual simple en concurso real con exhibiciones obscenas a mayores, en grado de consumados y en calidad de autor contra la empleada de un comercio de Superí al 1000 , en el barrio Alberdi, en la zona norte de Rosario.

Frente a esto, Gasparini dispuso la prisión preventiva por 90 días con prórroga automática si la Fiscalía lo solicita antes del vencimiento del plazo dispuesto por el juez.

Según la fiscal, Matías E.B., alias Metra, ingresó a un local de Superí y Valentín Gómez el 14 de diciembre de 2025 cerca de las 7.30. Parecía un cliente normal consultando por precios y formas de pago, pero luego pidió una botella de agua y al momento de devolverla manoseó a la empleada, según el propio testimonio.

Minutos más tarde, el hombre regresó, se bajó el pantalón y exhibió sus partes íntimas, mientras vociferaba expresiones indebidas hacia la víctima. En ese momento, la mujer logró fotografiar al hombre y dar alerta a la policía. El agresor sexual se retiró del lugar.

Detención del acusado

La difusión del hecho permitió que los vecinos aportaran datos que hicieron saber su nombre y que circulaba con frecuencia en la zona de Washington y Medrano, a unas diez cuadras del lugar del hecho.

Atento a la información, la policía realizó tareas investigativas y logró identificar al agresor, que se encontraba en situación de calle y pasaba las noches en el refugio municipal de zona oeste de Rosario.

Viralización del sátiro de la zona norte

El "sátiro" de barrio Alberdi, como se lo conoció por los medios, fue expuesto por mostrar sus partes íntimas a una empleada. Minutos antes la había atacado, por lo que la mujer le impidió su ingreso.

Detrás de las rejas se puede ver al hombre con una actitud violenta y la mano en su entrepierna. A raíz de la imagen, donde se puede ver al hombre con una remera blanca y de estampa la remera de Estados Unidos, los vecinos aportaron su identidad.

Se trataba de Matías E.B., que además está sindicado como autor de robos y hurtos. El viernes 9 a las 18, los uniformados esperaron al agresor en inmediaciones del refugio y fue detenido.