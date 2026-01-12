La Capital | Información General | peluquero

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber ejecutado a Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el crimen estuvo vinculado al narcomenudeo.

12 de enero 2026 · 15:01hs
Jonatan Emanuel Minucci

Jonatan Emanuel Minucci, el peluquero de Fray Luis Beltrán asesinado en México

Detuvieron a dos personas sospechadas por el crimen en México del joven peluquero de Fray Luis Beltrán. La captura se produjo en Playa del Carmen y los dos sicarios están apuntados como integrantes de una banda que se dedicaba a la venta de drogas en Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo.

El crimen ocurrió el viernes pasado y las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo anunciaron este lunes la detención de Fernando Jonathan N. y Adán Osvaldo N., ambos son oriundos de Jalisco.

“El motivo del crimen fue el narcomenudeo”, dijo Raciel López Salazar, titular de la fiscalía en conferencia de prensa, al anunciar avances en la investigación del caso. Los aprehendidos están apuntados como los tiratiros que el pasado 9 de enero asesinaron a Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero de 37 años, e hirieron a otras dos personas. “Las tres personas trabajaban como guardias de seguridad del Cenote de Vesica”, agregó López Salazar, que desmintió las versiones sobre que el homicidio no estuvo relacionado al Festival de Música Electrónica que transcurrió ese fin de semana.

Antes de dedicarse a la peluquería, Minucci había trabajado en Fabricaciones Militares, en la planta de Fray Luis Beltrán. Aunque su familia reside actualmente en Roldán, Jonatan decidió permanecer en su ciudad natal hasta noviembre pasado, cuando emprendió un viaje a México con un objetivo claro: trabajar durante algunos meses, juntar dinero y regresar a su ciudad natal en febrero.

Cómo fue el crimen de Minucci

El ataque ocurrió cerca de las 14 del viernes dentro del local Vesica Canote Club de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. Medios locales expresaron que un sospechoso ingresó y comenzó a disparar.

Jonatan Minucci recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital donde finalmente murió.

El ataque se suma a otros dos que se produjeron en menos de 48 horas en la zona de Tulum. Apenas horas antes, otro evento había terminado con un muerto y escenas de pánico entre los asistentes. Después del asesinato del santafesino, alrededor de las 22, se produjo otra balacera en la colonia Arrecifes.

La balacera

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes pasado en el Cenote Vésica, ubicado sobre la carretera federal en dirección a Felipe Carrillo Puerto. Según los reportes de testigos, el pánico se apoderó de bañistas y empleados cuando se escucharon al menos ocho detonaciones de arma de fuego calibre 9 milímetros en el interior de un bar.

Jonatan Minucci recibió múltiples impactos en el rostro, cuello, tórax y brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen. El santafesino permaneció internado en estado crítico hasta que este sábado, cerca de las 17.30, se confirmó su fallecimiento.

Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego: Deyran de Jesús “N”, de 29 años, y Saúl “N”, de 28 años.

El viaje a México

A mediados del año pasado, por intermedio de una amiga, comenzó a tomar forma la idea de viajar a Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo. Lo habló con su pareja, Lucina (32), y acordaron que él partiera a comienzos de noviembre.

Poco después llegó una noticia que transformó por completo los planes: Lucina estaba embarazada. “Jona”, como lo llamaban todos, se enteró en México de que iba a ser papá por primera vez.

Esa noticia lo impulsó a reorganizar su futuro. Empezó a buscar un nuevo local para abrir su peluquería en San Lorenzo y también a alquilar una casa más grande para la familia que estaba por agrandarse.

