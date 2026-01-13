La Capital | Policiales | escruche

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

La denuncia indica que se llevaron material eléctrico y otros elementos fuera del horario de funcionamiento de las oficinas públicas

13 de enero 2026 · 09:28hs
El escruche en el edificio centenario trascendió luego del fin de semana.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

El escruche en el edificio centenario trascendió luego del fin de semana.

El último fin de semana se produjo un escruche llamativo en el centro rosarino. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este martes que las oficinas de la Municipalidad de Rosario fueron el blanco de un robo mientras estaban fuera de servicio y también se registraron algunos daños al edificio.

De acuerdo a la denuncia, los delincuentes rompieron parte de las instalaciones del Palacio de los Leones para ingresar. El episodio trascendió a partir del aviso a la Fiscalía Regional Segunda para esclarecer lo ocurrido a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

Los primeros reportes del caso se refieren a la sustracción de componentes de equipos de aire acondicionado en el edificio ubicado sobre la esquina de Santa Fe y Buenos Aires, así como algunos elementos personales de quienes trabajan allí. Al parecer, los ladrones actuaron tras el cierre de la mayoría de las dependencias que funcionan junto a la Catedral.

Un escruche en la Municipalidad de Rosario

El escruche quedó expuesto el último lunes a la mañana, cuando los trabajadores retomaron sus tareas y descubrieron roturas en la ventana de una oficina del segundo piso del palacio. Además del daño, advirtieron que faltaban otros objetos e incluso algunas cajas de alimentos.

En principio, los ladrones se llevaron caños de cobre y cables eléctricos. También agarraron termos pertenecientes al personal municipal. El robo de ocasión no afectó más dependencias porque el resto de las puertas habían quedado cerradas con llave.

>> Leer más: El incendio que se desató en la Secretaría de Desarrollo Social fue intencional

La primera hipótesis sobre el caso es que los delincuentes subieron hasta el segundo piso por los andamios colocados sobre calle Santa Fe, sobre la fachada norte del edificio. Desde allí consiguieron acceder a una de las oficinas sin pasar por las escaleras o los pasillos interiores del palacio.

Ante esta situación, el municipio decidió hacer la denuncia penal este lunes a través de internet para determinar cómo se produjo el robo frente a la plaza 25 de Mayo. La presentación quedó en manos de la la unidad de Flagrancia del MPA. El fiscal David Carizza ordenó un relevamiento de cámaras de videovigilancia y una serie de entrevistas a los empleados y vecinos, entre otras medidas.

La cuadra donde ocurrió el escruche.

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La seccional 15ª. El lunes a la madrugada se escaparon tres presos que fueron recapturados. Antes, dos policías habrían dejado ir a delincuente con pedido de captura.

Dos policías detenidos por permitir huir a un delincuente de la seccional 15ª

dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del rio coronda

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

El ladrón tenía 18 identidades

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada
