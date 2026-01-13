Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Tuvo que ser operado de emergencia y permanece en terapia intensiva. Otras dos chicas que también viajaban en el mismo vehículo recibieron atención médica

Un nene de 8 años se encuentra grave e internado tras el choque de un UTV y una camioneta Amarok en la zona de La Frontera, en la localidad de Pinamar . El siniestro múltiple tomó lugar este lunes por la tarde, y, por el momento, el chico permanece en terapia intensiva luchando por su vida.

La colisión se dio en la intersección de Libertador y Ameghino . Según indicó el secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Monte, el chico de 8 años viajaba junto a dos adultos y otras dos nenas en un UTV, un vehículo utilitario todoterreno de mayor porte que un cuatriciclo, diseñado para circular por terrenos complejos como la arena, gracias a su sistema de suspensión y tracción especial.

Tras el siniestro, al niño le realizaron maniobras de reanimación en el lugar y se lo trasladó en ambulancia al hospital local de Pinamar inconsciente y grave . Allí tuvo que ser operado de urgencia. Uno de los hombres que lo acompañaba también recibió atención médica.

Producto del choque, otras dos niñas también resultaron heridas . “Hay dos nenas golpeadas que cuando ingresaron al hospital una tenía lesiones leves y otra fractura de maxilar, por lo que fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operada” , detalló Francisco Monte, secretario de Gobierno de Pinamar en diálogo con la prensa.

“La peor parte se la llevó el nene de 8 años que llegó con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. Debió ser intubado y operado de urgencia, estaba previsto su traslado a Mar del Plata, pero por la gravedad del cuadro no se pudo realizar el operativo”, detalló Monte.

El secretario de Gobierno explicó que se definirá en las próximas 48 horas si el niño volverá a ser operado o si su estado le permitirá ser derivado.

En cuanto a las causas del accidente, Francisco Monte expresó que todavía "se están determinando" y que se esperan "los resultados de las pericias para establecer si tenían cinturones de seguridad". "Lamentablemente esto es algo que pasa todos los años en la zona", agregó el secretario de Gobierno de Pinamar.

En cuanto a os vehículos involucrados quedaron preservados, mientras se adoptaron los recaudos legales correspondientes para avanzar con la investigación. Por el momento, la carátula judicial del siniestro es lesiones culposas.