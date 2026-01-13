La Capital | La Ciudad | desaparecida

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Cintia Ramos tiene 39 años y fue vista por última vez el domingo 11 de enero, entre las 4 y las 6, en la zona de Anchorena al 100

13 de enero 2026 · 14:15hs
Las autoridades solicitaron la colaboración de la población para dar con el paradero de Cintia Ramos, una mujer de 39 años que se encuentra desaparecida en la ciudad de Rosario.

Según la información oficial difundida por la Fiscalía Regional 2, la mujer fue vista por última vez el domingo 11 de enero de 2026. De acuerdo a los primeros indicios reunidos por los investigadores, Cintia se habría retirado de su domicilio entre las 4 y las 6 de la madrugada, en la zona de Anchorena al 100, en el sur rosarino.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que, hasta el momento, no se cuentan con datos certeros sobre su destino ni sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de su vivienda. Por ese motivo, se activó el protocolo de búsqueda de paradero, con intervención de fuerzas policiales y fiscales.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana y pidieron que cualquier información, por mínima que parezca, sea comunicada de inmediato a través de los canales oficiales. Quienes puedan aportar datos pueden hacerlo llamando al 911 o comunicándose por redes sociales con la Fiscalía Regional 2.

