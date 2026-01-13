Tragedia en el puerto de Rosario: investigan la muerte de un camionero en la entrada

La denuncia policial indica que el hombre de 53 años fue atropellado por otro chofer mientras ingresaba caminando a la terminal

Un camionero falleció el martes 13 de enero de 2026 en 27 de Febrero y Circunvalación, frente a la entrada al puerto de Rosario.

Un camionero de 53 años falleció este martes a la mañana mientras estaba trabajando en el puerto de Rosario . Los primeros testimonios indican que otro conductor atropelló a la víctima cerca de la entrada , aunque también había testigos que rechazaban esta explicación.

El operativo policial se puso en marcha cerca de las 6.30 de la mañana, cuando la Central de Emergencias 911 recibió aviso sobre el siniestro vial en 27 de Febrero y Circunvalación. Los investigadores constataron que la víctima falleció en el acto y su cuerpo había quedado tendido debajo del acoplado cisterna de un transporte de carga.

De acuerdo a la versión preliminar, un camionero de 45 años embistió al chofer mientras maniobraba para ingresar al puerto desde la bajada de la colectora este. El vehículo quedó detenido en el lugar y las fuerzas de seguridad provinciales se hicieron cargo de custodiar la zona para verificar lo que había ocurrido.

A contramano de la denuncia inicial, otros conductores que estaban en la zona afirmaron que la víctima se tropezó y cayó mientras iba a pie hacia el acceso principal a la terminal . El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de revisarla y confirmó la muerte antes de otras medidas a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Camionero 27 Febrero Circunvalación 6 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Uno de los camioneros que visita frecuentemente el puerto acotó que el recorrido del hombre fallecido no es inusual. "Cuando la playa está llena, los camiones se dejan afuera y se entra caminando", explicó a través de El Tres.

>> Leer más: Grave despiste en Circunvalación: un camionero cayó de un puente a la noche

Sin precisiones en cuanto a la causa de muerte, las fuerzas de seguridad provinciales le dieron curso a la denuncia por homicidio culposo cerca del Acceso Sur. Más tarde, el caso pasó a manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI) se encargó de tomar las medidas siguientes.

Por otro lado, algunos familiares del conductor oriundo de Pérez se acercaron al puerto para averiguar cómo había fallecido. En estas circunstancias se implementó un corte de tránsito en la colectora de Circunvalación para facilitar la tarea de los agentes y el acceso al puerto quedó restringido.