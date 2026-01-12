La Capital | Ovación | Newell's

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas: hasta cuándo jugará en el Parque

Este lunes el futbolista estiró su vínculo con la institución del parque de la Independencia. En tanto, el plantel volvió a las prácticas

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de enero 2026 · 17:13hs
Valentino Acuña tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

Valentino Acuña tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.
Valentino Acuña con el presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Valentino Acuña con el presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Newell's ya trabaja a toda máquina con vistas a su debut en el torneo Apertura. El plantel sumó varios refuerzos y de a poco la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez empiezan a tener variantes para armar el equipo. Además, el club firmó la renovación del contrato de una de sus joyas por dos años.

Se trata de Valentino Acuña, el joven volante que se formó en la cantera rojinegra. El futbolista, que también fue parte de las selecciones argentinas juveniles, renovó contrato hasta diciembre de 2027.

Acuña es, junto a Jerónimo Gómez Mattar, una de las mayores promesas del equipo rojinegro. Tanto es así que hace unos días se rumoreó que el Bologna de Italia haría una oferta para llevárselo, aunque eso finalmente no pasó. De todos modos, el director deportivo de Newell's, Roberto Sensini, dijo que el club quería retenerlo.

Hoy lo ratificó en los hechos al hacerle un nuevo contrato al juvenil volante rojinegro, algo que Gómez Mattar ya había hecho el 26 de diciembre.

Leer más: Tras su paso frustrado por Newell's, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Acuña sumó minutos en el último campeonato, sobre todo hacia el final, y se espera que la dupla Orsi-Gómez siga dándole oportunidades.

Valentino_Acuña1

Newell's entrena con nuevas caras

Este lunes, el plantel rojinegro regresó a las prácticas tras el descanso del domingo. Hubo uno turno a la mañana y habrá otro a la tarde. Los jugadores no ser irán de Bella Vista sino que quedarán concentrados hasta este martes.

La particularidad del entrenamiento es que es el primero de Matías Cóccaro, quien llegó el sábado a la ciudad, y del Colo Ramírez, que arribó a Bella VIsta este domingo tras su paso por Sport Recife. La dupla espera para los próximos días la llegada del defensor Bruno Cabrera proveniente de Coquimbo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2010821531010580570&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Darío Benedetto cerró su paso fugaz por Newells sin goles anotados.

Tras su paso frustrado por Newell's, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Valentino Acuña fue titular en los tres últimos partidos del Clausura. El juvenil puso la cara.

Una de las joyas de Newell's extenderá su contrato con el club por dos años

Ignacio Scocco charla durante una práctica con los chicos de las inferiores de Hughes.

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Gonzalo Abrego es uno de los jugadores que el Tomba está dispuesto a vender y Newells lo quiere.

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Lo último

El K-pop está a un paso de ganar un Grammy por primera vez en la historia

El K-pop está a un paso de ganar un Grammy por primera vez en la historia

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

El dispositivo de alta tecnología, que había sido donado por una argentino-israelí al joven nadador rosarino, fue dañado por una mala manipulación de carga en la terminal aérea. La denuncia del padre, la bronca por la desprotección y el nuevo obstáculo en el camino de la rehabilitación.
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Información General

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Ovación
Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Por Rodolfo Parody
Ovación

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura clave

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la propina sugerida en Rosario

Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Policiales

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
El Mundo

Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio