Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas: hasta cuándo jugará en el Parque

Este lunes el futbolista estiró su vínculo con la institución del parque de la Independencia. En tanto, el plantel volvió a las prácticas

Newell's ya trabaja a toda máquina con vistas a su debut en el torneo Apertura. El plantel sumó varios refuerzos y de a poco la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez empiezan a tener variantes para armar el equipo. Además, el club firmó la renovación del contrato de una de sus joyas por dos años.

Se trata de Valentino Acuña, el joven volante que se formó en la cantera rojinegra. El futbolista, que también fue parte de las selecciones argentinas juveniles, renovó contrato hasta diciembre de 2027.

Acuña es, junto a Jerónimo Gómez Mattar, una de las mayores promesas del equipo rojinegro. Tanto es así que hace unos días se rumoreó que el Bologna de Italia haría una oferta para llevárselo, aunque eso finalmente no pasó. De todos modos, el director deportivo de Newell's, Roberto Sensini, dijo que el club quería retenerlo.

Hoy lo ratificó en los hechos al hacerle un nuevo contrato al juvenil volante rojinegro, algo que Gómez Mattar ya había hecho el 26 de diciembre.

Acuña sumó minutos en el último campeonato, sobre todo hacia el final, y se espera que la dupla Orsi-Gómez siga dándole oportunidades.

Newell's entrena con nuevas caras

Este lunes, el plantel rojinegro regresó a las prácticas tras el descanso del domingo. Hubo uno turno a la mañana y habrá otro a la tarde. Los jugadores no ser irán de Bella Vista sino que quedarán concentrados hasta este martes.

La particularidad del entrenamiento es que es el primero de Matías Cóccaro, quien llegó el sábado a la ciudad, y del Colo Ramírez, que arribó a Bella VIsta este domingo tras su paso por Sport Recife. La dupla espera para los próximos días la llegada del defensor Bruno Cabrera proveniente de Coquimbo.