La Capital | Información General | vaquitas marinas

Las vaquitas marinas, al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Es el mamífero marino en mayor peligro de extinción del mundo. Solamente se las puede encontrar en Baja California y se estima que queda menos de una decena

12 de enero 2026 · 23:02hs
Las vaquitas marinas, al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

La vaquita marina, una pequeña marsopa que se encuentra en el norte del golfo de California, es la especie de mamífero marino en mayor peligro de extinción del mundo. A veces se las llama los pandas del mar, por los anillos oscuros alrededor de sus ojos y sus labios negros "sonrientes", y sus poblaciones disminuyeron en un 98 % en los últimos 30 años.

Según el último conteo realizado en octubre, se estima que quedan menos de 10 ejemplares de estas masorpas. En 1997 se estimaba que había alrededor de 600 individuos.

>> Leer más: Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Estos niveles críticos fueron alcanzados por la pesca ilegal con redes agalleras (que consiste en colgar una pared de red desde la superficie del agua), principalmente para el pez totoaba (también en peligro de extinción), cuya vejiga natatoria se considera un manjar en China y puede venderse por hasta 10.000 dólares la unidad. Las vaquitas, que crecen hasta alcanzar aproximadamente un metro y medio de largo, tienen un tamaño similar al de la totoaba, por lo que quedan atrapadas en las redes como captura incidental.

La pesca de totoaba está prohibida en México desde 1975, y tampoco se puede pescar con redes agalleras en el alto golfo de California desde 2017. Tanto la vaquita como la totoaba están listadas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que prohíbe su comercio. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, la práctica destructiva continúa. En marzo de 2025, el gobierno mexicano incautó más de 9 kilómetros de redes agalleras ilegales que contenían 72 totoabas muertas.

Embed - La Última Llamada: La lucha por la Vaquita Marina y su impacto en la pesca legal

Una lucha contrarreloj

Ahora, mientras la vaquita se tambalea al borde de la extinción, los conservacionistas preguntan urgentemente qué se puede hacer para salvar la especie. En la conferencia de las partes de la Cites, realizada en noviembre pasado en Uzbekistán, los esfuerzos de México para proteger la especie están bajo revisión.

Lorenzo Rojas Bracho, un científico mexicano que trabaja en la conservación de la vaquita marina desde hace más de 30 años y es asesor principal de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos, dijo que el enfoque debe estar en proveer a los pescadores equipos alternativos seguros para la vaquita. “Es un círculo vicioso. Para salvar a la vaquita necesitas eliminar la captura incidental, y para eliminar la captura incidental tienes que eliminar la red agallera, y eso no ha sucedido”, sostuvo.

Los equipos alternativos generalmente son más caros y menos eficientes, y la prohibición de las redes agalleras se aplica de manera deficiente. “Hay que apoyar a las comunidades, y las comunidades te tienen que apoyar para llegar a un acuerdo”, dijo, y agregó que debe haber algún tipo de compensación por cambiar a equipos alternativos.

Rojas Bracho es optimista de que bajo el nuevo gobierno de México, que asumió en 2024, los esfuerzos para proteger a la vaquita se acelerarán. “Tenemos nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y nuevas autoridades en el Instituto Mexicano de Pesca y Acuacultura Sustentables, eso nos da esperanza”, dijo, pero advirtió que se debe actuar rápido, ya que las vaquitas van camino a la desaparición como especie.

El científico indicó que es difícil saber si la población actual está aumentando o se estabiliza, pero la identificación de ejemplares juveniles y crías en la encuesta más reciente es una señal muy positiva. “Si tienes juveniles, eso significa que sobrevivieron a los años más difíciles de su vida y que aún ves animales sanos produciendo crías. Eso es algo de lo que hay que alegrarse”, remarcó Rojas Bracho.

Noticias relacionadas
dos paises bloquearon el chatbot grok de x por imagenes sexualizadas de ia

Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA

Juliana Awada estaría viviendo un nuevo romance. 

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario

El chef Christian Petersen se descompensó en una expedición para ascender al volcán Lanín.

Christian Petersen tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Jonatan Emanuel Minucci, el peluquero de Fray Luis Beltrán asesinado en México

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Ver comentarios

Las más leídas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Una de las joyas de Newells extenderá su contrato con el club por dos años

Una de las joyas de Newell's extenderá su contrato con el club por dos años

Lo último

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

Los bonos y acciones arrancaron en baja mientras la tasa de interés se empina

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Vaquitas marinas al borde de la extinción: quedan menos de diez ejemplares

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Había sido donada por una argentino-israelí al joven nadador rosarino. Fue dañada por una mala manipulación de carga en la terminal aérea
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Por Gonzalo Santamaría
Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante
Información General

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano
La Ciudad

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Un ex-Newells decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Una de las joyas de Newells extenderá su contrato con el club por dos años

Una de las joyas de Newell's extenderá su contrato con el club por dos años

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Ovación
Tenis: Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Por Rodolfo Parody
Ovación

Tenis: Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Tenis: Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Tenis: Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano

El próximo refuerzo de Newells se despidió del club donde fue campeón y figura clave

El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave

Policiales
Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda
Policiales

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año
POLICIALES

Obras a buen ritmo y comisarías saturadas al menos hasta fin de año

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo
La Ciudad

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Pullaro antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación
La Ciudad

Pullaro antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés
Política

En clave internacional, Milei lanzó sus cuentas oficiales en redes en inglés

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?
La Ciudad

Incendios forestales: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario
La Región

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Información general

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Salud

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Barrio Triángulo: hirieron a balazos a una mujer que cenaba frente a su casa
Policiales

Barrio Triángulo: hirieron a balazos a una mujer que cenaba frente a su casa

Crisis en Venezuela: el Papa recibió a María Corina Machado en el Vaticano
El Mundo

Crisis en Venezuela: el Papa recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur