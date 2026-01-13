La Capital | Ovación | Central

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

El equipo de Jorge Almirón cuenta con un combinado de jugadores jóvenes y otros de extensa trayectoria, con varios referentes que renovaron sus contratos

13 de enero 2026 · 12:26hs
Fatura Broun es uno de los referentes e ídolos de Central en la última década.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fatura Broun es uno de los referentes e ídolos de Central en la última década.

Rosario Central mantuvo la base del plantel que se coronó campeón de la Liga 2025 al ser primero de la tabla anual de la Liga Profesional, con la salida de Ignacio Malcorra como pérdida más relevante del equipo. En tanto, varios referentes del plantel renovaron su contrato y mantendrán su experiencia para un año exigente.

Uno de estos casos fue el de Fatura Broun, arquero y capitán canalla que se adueñó del arco en las últimas temporadas y se convirtió en un ídolo de la institución con dos títulos en su haber.

La llegada de Jeremías Ledesma desde River pone en duda el lugar de Fatu, quien deberá pelear el puesto con Conan. Ambos confesaron que mantienen una amistad desde hace años y valoraron la “sana competencia” que tendrán esta temporada para hacerse cargo del arco auriazul.

A Fatu Broun lo entusiasma el 2026 que Central tiene por delante, con Copa Libertadores en el medio.

A Fatu Broun lo entusiasma el 2026 que Central tiene por delante, con Copa Libertadores en el medio.

Fatura Broun, uno de los más experimentados del fútbol argentino

En la Liga Profesional hay más de 900 futbolistas entre los 30 equipos, con planteles equilibrados entre jugadores de larga trayectoria nacional e internacional con juveniles que suman sus primeras experiencias en la máxima categoría del fútbol argentino.

El promedio de edad ronda los 25 años por club, pero este balance incluye desde jugadores debutantes hasta futbolistas de más de cuatro décadas de edad. Entre estos últimos, Juan Manuel Insaurralde, el defensor ex-Newell's que juega en Sarmiento, tiene el reconocimiento de ser el más longevo de toda la categoría a sus 41 años, seguido por José Sosa de Estudiantes, con 40.

El podio lo completan Enzo Pérez y Fatu Broun, ambos con 39 años. El exmediocampista de la selección argentina, nacido el 22 de febrero de 1986, llegó como jugador libre a Argentinos Juniors y continuará en vigencia. Por su parte, el arquero canalla, nacido el 26 de mayo de ese mismo año, firmó contrato por una temporada y deberá ganarse su lugar como titular.

