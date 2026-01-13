Revelan que el 40 por ciento de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

De acuerdo a un informe nacional, el 55 por ciento admitió que se autopercibe de clase baja o media baja como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país

Son muchos en la clase media de la población los que deciden pasar un rato en el parque o algún espacio público para disminuir los gastos de la salida.

Una encuesta reveló que el 55 por ciento de los argentinos se autopercibe clase baja o media baja como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo. Según el informe, el 40 por ciento de la población encuestada admitió que por esas razones económicas tampoco podrá irse de vacaciones para descansar unos días con su familia.

La clase media ya no es lo que solía ser: un trabajo, un vehículo, la posibilidad de acceder a una vivienda propia y las vacaciones en verano. Así lo consignó el director de la consultora Zentrix, Claudio Montiel, respecto a las dificultades económicas que atraviesa un vasto sector de la población como consecuencia de la política macroeconómica que aplicó el presidente Javier Milei desde que asumió.

"El 55 por ciento de los encuestados se autopercibe como clase media baja o baja a partir del desgaste económico de la percepción en lo que puede gastar y eso se observa con el consumo en caída libre. A eso se suma que el 40 por ciento afirma que no tiene dinero para irse de vacaciones" , indicó Montiel en declaraciones al programa "Todos en La Ocho" , de LT8 .

En ese contexto apremiante que atraviesa la clase asalariada, analizó: "Lo que observamos es el fenómeno del pluriempleo , situación que hace muy difícil desprenderse de esos ingresos para ir un fin de semana a algún lugar para distraerse con la familia".

"En teoría, la clase media siempre representó el hecho de tener un solo trabajo, pero eso hoy es cada vez más difícil", lamentó.

Panorama complejo

No obstante, mencionó que a nivel macroeconómico, el gobierno nacional resolvió problemas "muy complejos", pero a nivel microeconómico reconoció que "la realidad es que la diferencia es muy grande".

"Si el país sale de la crisis por grandes sectores, es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo sin reeditar lo que fueron los 90", alertó Montiel para señalar que ya cerraron 18 mil pymes en el país.

"Si seguimos en este ritmo será muy difícil revertir este malestar que hay en gran parte de la sociedad", concluyó.